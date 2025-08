Fino al 29 settembre, i giardini di Villa Medici offrono un’occasione unica per vivere l’architettura in dialogo con la natura, grazie alla quarta edizione del Festival des Cabanes. Un evento che, anno dopo anno, si afferma come uno dei momenti più attesi dell’estate romana per chi ama l’arte, il paesaggio e la sperimentazione contemporanea.

Quest’anno il festival presenta cinque nuove installazioni architettoniche, immerse tra i pini, i viali e le terrazze della prestigiosa sede dell’Accademia di Francia a Roma. Le “cabanes” – capanne, rifugi, strutture sospese tra sogno e funzionalità – sono firmate da studi e artisti internazionali che indagano il tema dell’abitare temporaneo, del riparo, dell’immersione sensoriale nel paesaggio.

I protagonisti del 2025

Le cinque installazioni architettoniche sono il frutto del lavoro di:

ASSOCIATES ARCHITECTURE

ATELIER MARE

CAMPO & DIPLOMA 20 ARCHITECTURAL ASSOCIATION , con l’intervento dell’artista ROGER BALLEN

, con l’intervento dell’artista FONDATION HUTTOPIA

MBL ARCHITECTES

Ogni cabane è un’esperienza: piccole architetture da attraversare, esplorare, osservare, pensate per instaurare un dialogo poetico con il paesaggio storico della Villa.

Un’estate da vivere tra arte e paesaggio

Non solo installazioni: il Festival propone un programma multidisciplinare che accompagna le opere architettoniche con incontri, visite guidate, performance, laboratori per bambini e concerti, rendendo i giardini di Villa Medici un vero e proprio spazio culturale attivo per tutta l’estate.

Che si tratti di una passeggiata al tramonto, di una visita in famiglia o di una pausa riflessiva tra natura e creazione artistica, il Festival des Cabanes offre un’esperienza accessibile, contemplativa e al tempo stesso profondamente contemporanea.

Un invito a rallentare

Le “capanne” diventano così simboli di un tempo diverso, sospeso, in cui rallentare e riconnettersi con lo spazio e con sé stessi. In un’epoca in cui il paesaggio urbano è sempre più denso, Villa Medici si trasforma in un laboratorio di immaginazione architettonica e di sensibilità ecologica.

🎟️ Il festival è visitabile con il biglietto d’ingresso ai giardini di Villa Medici

📅 Fino al 29 settembre 2025

📍 Viale della Trinità dei Monti, Roma

🌐 Info e programma completo su: villamedici.it



Foto uff stampa Elisabetta Castiglioni

