Ecco la mappa del percorso e il costo del biglietto per questo viaggio nella storia di Roma

AGGIORNAMENTO

Doveva entrare in servizio il 30 giugno, ma ad oggi non si è ancora visto il viaggio inaugurale. L’Archeotram, la nuova “linea 7” della rete tranviaria di Roma, resta fermo ai blocchi di partenza nonostante gli annunci che, da mesi, si susseguono senza trovare conferma nella realtà.

Il progetto è tornato alla ribalta lo scorso 9 giugno, in occasione della presentazione del piano di riqualificazione del Parco del Celio all’interno del progetto Carme. Proprio da lì, dalla terrazza affacciata sul Colosseo, sarebbe dovuto partire il tram storico, che per la prima volta a Roma avrebbe attraversato un prato all’interno di un’area verde. L’immagine evocativa di un convoglio d’epoca in marcia accanto a uno dei monumenti più iconici del mondo aveva acceso l’entusiasmo, ma per il momento rimane soltanto sulla carta.

I rinvii, in effetti, non si contano più. In un primo momento si era parlato di Pasqua come data utile per il debutto, poi lo slittamento a inizio luglio, infine l’ipotesi di una partenza dopo l’estate. A bloccare il progetto non sarebbero principalmente questioni economiche, dal momento che l’Archeotram dovrebbe sfruttare binari già esistenti, quanto piuttosto nodi tecnici ancora irrisolti: dall’adeguamento delle banchine delle fermate fino al reperimento dei mezzi storici da rimettere in servizio.

Il risultato è che l’Archeotram continua a restare una promessa mancata. Un’iniziativa che dovrebbe valorizzare il patrimonio storico e culturale della città, offrendo un collegamento suggestivo e turistico, ma che per ora rimane sospesa tra annunci, ritardi e incertezze.

—

Entro Pasqua 2025, Roma si arricchirà di un nuovo servizio turistico e culturale: l’Archeotram, una linea tranviaria pensata per far scoprire ai passeggeri le meraviglie storiche e archeologiche della Città Eterna.

Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Riceverai aggiornamenti ed eventi da non perdere a Roma, clicca qui>>

Un modo innovativo per coniugare il trasporto pubblico con un’esperienza culturale immersiva, offrendo sia ai residenti che ai visitatori un viaggio unico attraverso la storia millenaria di Roma.

Un percorso tra i simboli di Roma

L’Archeotram seguirà un percorso studiato per toccare alcuni dei luoghi più emblematici della capitale. La linea partirà dalla stazione di Piramide, proseguendo verso il Colosseo, la Domus Aurea, per poi terminare la corsa a Palazzo Massimo, nei pressi della stazione Termini.

In totale, il percorso comprenderà dieci fermate, offrendo ai passeggeri un viaggio di circa un’ora e un quarto attraverso la storia di Roma.

Durante il tragitto, saranno a disposizione dei passeggeri guide multilingue e supporti audiovisivi per arricchire l’esperienza con informazioni dettagliate sui siti attraversati.

Un modo per rendere il viaggio non solo un semplice spostamento, ma una vera e propria esperienza culturale.

Biglietto Archeotram

Uno degli aspetti più interessanti dell’Archeotram è la sua integrazione nel sistema di trasporto pubblico cittadino. I passeggeri potranno usufruire del servizio utilizzando un normale biglietto Atac, rendendo l’esperienza accessibile a tutti.

Un’iniziativa per il Giubileo 2025

L’introduzione dell’Archeotram si inserisce nel quadro delle iniziative previste per il Giubileo del 2025, un evento che sta attirando milioni di pellegrini e turisti da tutto il mondo.

L’assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè, ha espresso entusiasmo per l’iniziativa, sottolineando come l’Archeotram rappresenti un passo significativo verso una mobilità sostenibile e culturale. “Questo progetto dimostra come sia possibile integrare efficacemente il trasporto pubblico con la valorizzazione del nostro immenso patrimonio storico, offrendo ai cittadini e ai turisti un servizio innovativo e di qualità”, ha dichiarato.