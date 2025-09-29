Un museo su rotaie a Roma: l’Archeotram sta per arrivare per un viaggio slow tra le antichità al costo di un normale biglietto.

Dopo anni di annunci e rinvii, il sogno dell’Archeotram a Roma sta per diventare realtà. A partire dal mese di dicembre 2025, le strade della Capitale vedranno finalmente circolare i tram storici su una linea dedicata – la futura 7 – pronta a trasportare romani e turisti in un viaggio unico tra i monumenti più iconici della città eterna. Ma qual è il percorso che attraverserà? E quale invece il prezzo del biglietto per fare un tuffo nel passato?

Il percorso dell’Archeotram a Roma: un museo su rotaie da Termini a Piramide

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. L’Archeotram di Roma non è una semplice linea di trasporto, ma un vero e proprio viaggio nel tempo.

Il suo percorso sfrutta binari già esistenti e immersi nell’ampio verde cittadino e collegherà due snodi fondamentali come la Stazione Termini e la zona di Piramide. La vera magia sta però nelle fermate intermedie, che disegnano una mappa del cuore archeologico di Roma: si passerà infatti dal Circo Massimo al Colosseo, per poi toccare la Domus Aurea, il Palazzo Massimo e il rinnovato Parco del Celio.

La bellezza di questo progetto sta però anche nella sua accessibilità. Nonostante l’esperienza unica, il prezzo del biglietto sarà quello di una normale corsa del trasporto pubblico cittadino, ovvero 1,50 euro. Nella sua fase iniziale, il servizio avrà una frequenza di 30 minuti e impiegherà poco più di un’ora per completare l’intero tragitto, che conta dieci fermate principali. I piani per il futuro sono però ambiziosi: si prevede l’integrazione di contenuti digitali e audioguide per narrare la storia in tempo reale, nonché un’estensione della linea fino all’Appia Antica, al fine di creare una rete sempre più capillare dedicata al turismo culturale e a una mobilità lenta e sostenibile.

Photo Credits: Shutterstock