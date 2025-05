Nella giornata del 14 maggio Archeotram ha effettuato il primo viaggio sulla linea 7: ecco quando diventerà ufficiale

L’Archeotram è la nuova linea tramviaria di Roma che sta per essere attivata. Si chiama linea 7 e permetterà ai romani e ai turisti di spostarsi, attraversando alcuni dei luoghi più belli della Capitale direttamente su rotaia. Sarebbe già dovuta essere attiva ad inizio maggio ma per una serie di motivi la partenza è tardata. Scopriamo ulteriori dettagli.

Archeotram Roma: i dettagli sulla linea 7

Secondo quanto indicato su odisseaquotidiana.com, l’Archeotram di Roma ha effettuato il primo viaggio lo scorso 14 maggio 2025 ma non in via ufficiale. Si è trattato, infatti, di un servizio charter riservato agli ospiti di POLIS Network oggi venuti in Campidoglio. L’avvio della linea 7 dovrebbe avvenire ad inizio giugno ma non sono state date indicazioni ufficiali al riguardo.

Leggi anche: — Visitare Roma in un giorno dalla stazione Termini:itinerario a piedi o con i mezzi pubblici

Il percorso della linea 7 parte dal centro della città, Termini e arriva fino alla Piramide Cestia, in zona Ostiense. Nel tragitto possibile ammirare alcune delle zone più belle di Roma: Porta Maggiore, San Giovanni, Colosseo e Circo Massimo, un itinerario monumentale che tende a rendere il trasporto pubblico più suggestivo.

Gli orari previsti per l’Archeotram sono i seguenti: tutti i giorni, dalle 9:00 alle 00:45, con una frequenza di 3 corse all’ora. Il biglietto è lo stesso di Metrebus Roma e Lazio o con il sistema Tap&Go.

Un grande passo per Roma

Sono tanti ad attendere con fomento l’avvio della linea 7, un piccolo passo verso un futuro più solido per quanto riguarda le infrastrutture. Il tracciato del mezzo è su rotaie già esistenti, ma è la prima nuova linea tramviaria inaugurata dal 1998.

Non ci resta che aspettare nuove indicazioni, con l’augurio che sia solo l’inizio di un cambiamento significativo per la città eterna che regala sempre emozioni tra storia, cultura e tradizione.

FOTO: SHUTTERSTOCK