Aqualunae Bistrot, menu dedicato a Piazza dei Quiriti e alla fontana delle Cariatidi

CENA CON VISTA FONTANA DA AQUALUANE BISTROT Nel ristorante romano dello chef Emanuele Paoloni si cena nel dehors, dinanzi alla monumentale Fontana delle Cariatidi, […]

CENA CON VISTA FONTANA DA AQUALUANE BISTROT

Nel ristorante romano dello chef Emanuele Paoloni si cena nel dehors, dinanzi alla monumentale Fontana delle Cariatidi, degustando il nuovo menu

dedicato alle bellezze del luogo.

È ispirata alla Fontana delle Cariatidi e a Piazza dei Quiriti l’ultimo menu dello chef Emanuele Paoloni. Il monumento di Attilio Selva – situato al centro della piazza, nel rione Prati di Roma – è una grande vasca circolare, famosa per le quattro cariatidi nude che agli inizi del ‘900 suscitarono molto scalpore. Questo luogo, divenuto negli anni uno dei simboli del quartiere Prati, ha fatto da sfondo alla vita dello chef e, in particolare, alla storia d’amore con la moglie Alessandra.

“Ho preso spunto dalla Fontana delle Cariatidi e da tutto quello che rappresenta nella mia vita per ideare Dolceluna, un nuovo menu degustazione il cui tema è la circolarità, in riferimento alla forma piazza e della fontana, all’acqua e a tutto quello che questo luogo simboleggia per me” spiega lo chef Paoloni.

Il menu degustazione Dolceluna, ideale da degustare nelle serate estive nel dehors con vista fontana, inizia con l’Amuse bouche e la Degustazione di olio extravergine con pane homemade e tour di sali dal mondo. Va avanti con la Tartare di tonno, latte di cocco, avocado, erba cipollina e lime per proseguire poi con Cacio, pepe e gambero rosso di Mazara del Vallo e il Polpo bruciato con gamberoni, latte di cocco, lime, erba cipollina e lacrime di bisque. A chiusura il predessert e Dolceluna, un dolce dalla forma sferica fatto con pan di spagna, rum e gianduia (prezzo del menu 50,00 euro a persona). Per gli appassionati di vino è disponibile il wine pairing, abbinamenti con etichette eccellenti rappresentative di tutto il territorio nazionale ( prezzo aggiuntivo 31,00 euro).

STAGIONALITÀ E RICERCA IN UN MENU

Oltre al menu degustazione Dolceluna, la proposta à la carte di Aqualunae Bistrot comprende i piatti ‘Da Meditazione’, abbinamenti che permettono di assaporare eccellenti materie prime lavorate ad arte da accompagnare a un bicchiere di vino tra quelli presenti nell’eccellente selezione del locale. Tra questi piatti spiccano “Il Caviale di tuorlo affumicato, con zucchine alla scapece, crema di parmigiano, emulsione al tartufo e lacrime di rabarbaro” o abbinamenti evergreen di materie di altissima qualità, come le “Ostriche e chutney di Tropea”.

Passando agli Antipasti, primeggiano il “Cubo di maiale nero di Nebrodi stufato con birra, yogurt e paprica affumicata su emulsione di peperoni arrosto” e la “Tartare di gambero rosso alla catalana e stracciatella”: combinazioni ideali che anticipano la fantasia dei piatti che compongono i Primi con proposte vegetariane come il “Tortello con ricotta di bufala e radicchio, mela, pepe affumicato e cacio podolico” e sapori decisi come quelli degli “Gnocchetti al basilico con battuto di agnello al Nebbiolo, pistacchi e parmigiano vacche rosse 32 mesi”.

L’esperienza sensoriale prosegue con il “Tataki di manzo scottato, insalata di cavolo viola, noci, pere, miele, lime” e il “Tonno arrosto, spuma di patate al sale, funghi saltati alla soia e germogli”. Per concludere in dolcezza lo chef Paoloni ha pensato a una proposta di dessert che mixa sapori più ricercati con quelli più tradizionali.

L’APERITIVO DI AQUALUNAE BISTROT: TAPAS, FISH AND CHIPS E OPZIONI GOURMET

Per l’aperitivo Aqualunae Bistrot propone un calice di vino o un cocktail accompagnato da 7 tapas, diversi assaggi finger food preparati al momento dallo chef (prezzo 15,00 euro). Se invece si preferisce attingere dal menu si può scegliere uno dei piatti “Da Meditazione” e lasciarsi consigliare per l’abbinamento migliore.

Disponibile anche un grande classico dello street food inglese: il “Fish & Chips” con maionese al mango e passion fruit, da abbinare a un calice di vino e disponibile anche per l’asporto (prezzo 8,00 euro). L’aperitivo da Aqualunae Bistrot è disponibile tutti i giorni dalle 18.30 alle 20.30.

Orario:

aperto tutti i giorni dalle 8.00 alle 24.00

Contatti

Aqualunae Bistrot

Piazza dei Quiriti 19/20; 00192 Roma

Tel. 06.31076456

www.aqualunaebistrot.com

Facebook e Instagram: @aqualunaebistrot