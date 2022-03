Appia Antica, Ostia Antica e Tivoli: 9 weekend di primavera fra Teatro site specific e Archeologia

Memorie Antiche: 9 weekend di primavera con il teatro mobile a impatto zero per la riscoperta di Appia Antica, Ostia Antica e Tivoli

Memorie Antiche: una primavera fatta di drammaturgie d’ascolto e nuove percezioni con 22 spettacoli in cuffia e a impatto zero per un teatro di riscoperta per una rivalorizzazione dell’Appia Antica, di Ostia Antica e di Tivoli.

LEGGI ANCHE : — A mezz’ora da Roma c’è una splendida villa immersa tra boschi, sentieri e antiche rovine

Memorie antiche con il teatro mobile alla riscoperta di Appia Antica, Ostia Antica e Tivoli: 22 spettacoli in cuffia e a impatto zero per tutti i weekend di primavera. Photo Credits: Mabel Galo via HF4

Appia Antica, Ostia Antica e Tivoli: il teatro mobile nei weekend di primavera

In tutti i weekend di primavera, a partire dal 10 aprile fino al 5 giugno, nei parchi storici di Ostia Antica, Appia Antica e Tivoli andranno in scena i 22 spettacoli di Memorie Antiche con il Teatro Mobile – Drammaturgie d’ascolto in collaborazione con Illoco Teatro.

Si tratta di una operazione culturale basata sulla drammaturgia e l’ascolto immersivo in cuffia, per far rivivere la memoria storica in un immaginario contemporaneo.

Un viaggio immaginifico che parte dalla via Appia Antica, con una serie di eventi a impatto zero che per tutto il mese di aprile daranno vita a un percorso pensato sulla regina viarum.

A maggio ci si muove sul Parco Archeologico di Ostia Antica, fino a luoghi come il Porto di Traiano, il Museo delle Navi e la Necropoli di Porto. A giugno, il percorso primaverile si conclude sulla via Tiburtina, nel Parco di Tivoli Villa Adriana, Villa d’Este.

Teatro Mobile – Drammaturgie d’ascolto: il calendario di Aprile

Il primo appuntamento è il 10 aprile alle 17.00 con 15 STAZIONI – Via Crucis Laica nel tempo della Pasqua, una drammaturgia site specific di Pina Catanzariti, con Galatea Ranzi e Dario Cartone presso le ex Cartiere Latine.

Il 15 aprile alle 17.00 seguirà Giuda secondo Giuseppe Berto, un monologo sul tormento del traditore di Cristo. Il 16 aprile alle 15.00 e alle 16.00 torna 15 STAZIONI in una versione in forma viaggio “migrante” da San Sebastiano al Mausoleo di Cecilia Metella.

Gli eventi sono gratuiti su prenotazione dal sito http://www.teatromobile.eu/

Photo Credits: Teatro Mobile, Mabel Galo via HF4