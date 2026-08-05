Tivoli accende le sue ville con suggestive aperture serali: ad agosto Villa d’Este e Villa Adriana si visitano anche sotto le stelle.

Tivoli si prepara ad accendere le sue meraviglie anche sotto le stelle, ben oltre il tramonto con le aperture serali delle sue ville. Ad agosto 2026 Villa d’Este e Villa Adriana proporranno delle aperture straordinarie, offrendo ai visitatori la possibilità di attraversare i loro giardini, ammirare le loro fontane e restare stupiti di fronte alle loro architetture monumentali da una luce completamente diversa.

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Agosto 2026, le ville di Tivoli ci regalano delle meravigliose aperture serali

Partiamo da Villa d’Este, che aprirà in orario serale lunedì 10, mercoledì 12 e giovedì 13 agosto 2026. Il complesso sarà visitabile dalle 19.45 alle 23.45, con ultimo ingresso fissato alle 22.45. Dopo il tramonto, le luci riflesse sull’acqua, il mormorio delle fontane e il profumo dei giardini offriranno una prospettiva più intima e suggestiva sui viali e sulle architetture rinascimentali.

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Villa Adriana, invece, accoglierà i visitatori sabato 15 agosto, nella serata di Ferragosto, e sabato 29 agosto. Le aperture andranno dalle 19.30 alle 23.30, con ultimo accesso alle 22.30. Le illuminazioni esalteranno luoghi come il Pecile, il Teatro Marittimo, il Canopo e le Grandi Terme. Aperture straordinarie anche per il Santuario di Ercole Vincitore sabato 1 e sabato 8 agosto, dalle 19 alle 23, con ultimo ingresso alle 22.

Gli ingressi serali saranno disponibili con il biglietto ordinario e saranno validi anche gli abbonamenti “Villæ 365” e “Villæ Pass”.

Il direttore Alberto Samonà ha sottolineato che queste aperture restituiscono i siti «alla dimensione di un tempo dilatato, dove le luci notturne ridefiniscono le prospettive e gli spazi». Visitare le VILLÆ di sera, ha aggiunto, trasforma la percezione dei monumenti in «un’esperienza unica, tra architetture di rara bellezza, acqua e paesaggio».

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