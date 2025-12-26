MUSEI STATALI

Centro archeologico Colosseo, Foro Romano, Palatino e Domus Aurea

  • Aperto con orario di visita regolare.

Museo Nazionale Romano

  • Aperto (ultimo ingresso ore 18).

Terme di Caracalla

  • Aperte (orario regolare).

Mausoleo di Cecilia Metella, Villa dei Quintili, Santa Maria Nova

  • Aperti (dalle 9.00 alle 16.30).

Galleria Borghese

  • Aperta (dalle ore 10.00 alle 14.00, con prenotazione obbligatoria).

Galleria Nazionale di Arte Antica

  • Palazzo Barberini e Palazzo Corsini: controllare aperture straordinarie segnalate (alcuni spazi aperti).

Museo Nazionale di Palazzo Venezia – VIVE

  • Aperto (orario regolare).

Vittoriano – Monumento a Vittorio Emanuele II (VIVE)

  • Aperto (ultimo ingresso alle 16.15).

Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea – GNAMC

  • Aperta (11.30 – 18.30).

Castel Sant’Angelo

  • Aperto (14.30 – 19.00).

Pantheon

  • Aperto (9.00 – 17.00).

ETRU – Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia

  • Aperto (15.30 – 18.30, ultimo ingresso 17.30).

Musei e istituzioni con apertura straordinaria il 26 dicembre

MACRO – Museo d’Arte Contemporanea Roma

  • Aperto 12.00 – 19.00 (ultimo ingresso ore 18.00).

Palazzo delle Esposizioni

  • Aperto 10.00 – 22.00.

MAXXI – Museo Nazionale delle Arti del XXI Secolo

  • Aperto con orario regolare.

Mattatoio – PAD. 9 A e PAD. 9 B

  • Aperto 11.00 – 20.00 (ultimo ingresso ore 19.00).

Mostre e esposizioni aperte il 26 dicembre

Alphonse Mucha. Un trionfo di bellezza e seduzione (Palazzo Bonaparte)

  • Aperta 9.00 – 21.00.

Tesori dei Faraoni (Scuderie del Quirinale)

  • Aperta 9.00 – 18.45.

Vivian Maier – The Exhibition / Ugo Nespolo. Pop Art (Museo del Genio)

  • Aperta 10.00 – 20.00.

Gauguin – Il diario di Noa Noa e altre avventure / Picasso. Il linguaggio delle idee (Museo Storico della Fanteria)

  • Aperta 10.00 – 20.30.