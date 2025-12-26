MUSEI STATALI
Centro archeologico Colosseo, Foro Romano, Palatino e Domus Aurea
- Aperto con orario di visita regolare.
Museo Nazionale Romano
- Aperto (ultimo ingresso ore 18).
Terme di Caracalla
- Aperte (orario regolare).
Mausoleo di Cecilia Metella, Villa dei Quintili, Santa Maria Nova
- Aperti (dalle 9.00 alle 16.30).
Galleria Borghese
- Aperta (dalle ore 10.00 alle 14.00, con prenotazione obbligatoria).
Galleria Nazionale di Arte Antica
- Palazzo Barberini e Palazzo Corsini: controllare aperture straordinarie segnalate (alcuni spazi aperti).
Museo Nazionale di Palazzo Venezia – VIVE
- Aperto (orario regolare).
Vittoriano – Monumento a Vittorio Emanuele II (VIVE)
- Aperto (ultimo ingresso alle 16.15).
Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea – GNAMC
- Aperta (11.30 – 18.30).
Castel Sant’Angelo
- Aperto (14.30 – 19.00).
Pantheon
- Aperto (9.00 – 17.00).
ETRU – Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia
- Aperto (15.30 – 18.30, ultimo ingresso 17.30).
Musei e istituzioni con apertura straordinaria il 26 dicembre
MACRO – Museo d’Arte Contemporanea Roma
- Aperto 12.00 – 19.00 (ultimo ingresso ore 18.00).
Palazzo delle Esposizioni
- Aperto 10.00 – 22.00.
MAXXI – Museo Nazionale delle Arti del XXI Secolo
- Aperto con orario regolare.
Mattatoio – PAD. 9 A e PAD. 9 B
- Aperto 11.00 – 20.00 (ultimo ingresso ore 19.00).
Mostre e esposizioni aperte il 26 dicembre
Alphonse Mucha. Un trionfo di bellezza e seduzione (Palazzo Bonaparte)
- Aperta 9.00 – 21.00.
Tesori dei Faraoni (Scuderie del Quirinale)
- Aperta 9.00 – 18.45.
Vivian Maier – The Exhibition / Ugo Nespolo. Pop Art (Museo del Genio)
- Aperta 10.00 – 20.00.
Gauguin – Il diario di Noa Noa e altre avventure / Picasso. Il linguaggio delle idee (Museo Storico della Fanteria)
- Aperta 10.00 – 20.30.