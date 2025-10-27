Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Ti suggeriremo gli eventi da non perdere a Roma, clicca qui>>

Sabato 1 novembre 2025

Il Casino apre al pubblico, limitatamente alla sala centrale affrescata da Guido Reni, il 1° giorno di ogni mese (escluso gennaio) con il seguente orario: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00.

INGRESSO GRATUITO



Un’occasione unica per ammirare uno dei luoghi più raffinati e segreti di Roma: il Casino dell’Aurora Pallavicini, autentico gioiello del primo barocco, apre eccezionalmente le sue porte al pubblico sabato 1 novembre 2025, in occasione dell’apertura gratuita riservata al primo giorno di ogni mese.

Un capolavoro del Seicento romano

Edificato nel 1613 per volere del cardinale Scipione Borghese, il Casino dell’Aurora sorge a pochi passi da Palazzo del Quirinale e rappresenta uno degli esempi più alti dell’eleganza e della raffinatezza barocca. L’edificio, concepito come padiglione per banchetti estivi e concerti, si distingue per la perfetta armonia tra architettura, arte e paesaggio: il piccolo giardino sopraelevato, infatti, incornicia l’ingresso creando un’atmosfera di quiete e splendore.

Appena varcata la soglia, lo sguardo viene catturato dalla Sala dell’Aurora, dove si conserva uno dei capolavori assoluti della pittura del Seicento: l’affresco dell’Aurora di Guido Reni. L’opera, che dà il nome al Casino, raffigura il carro del Sole che sorge, accompagnato dalle Ore danzanti, in una composizione di sublime equilibrio e luminosità.

Intorno all’affresco, le pareti e la volta sono impreziosite da interventi di Antonio Tempesta e Paul Bril, oltre che da eleganti busti marmorei e rilievi antichi che testimoniano il gusto antiquario del cardinale Borghese. Anche la facciata del Casino è un raffinato omaggio al mondo classico, decorata con bassorilievi provenienti da sarcofagi romani.

Un’apertura rara e gratuita

Il Casino dell’Aurora Pallavicini apre al pubblico solo il primo giorno di ogni mese, ad eccezione di gennaio, offrendo la possibilità di visitare esclusivamente la sala affrescata da Guido Reni e il giardino antistante.

📅 Orari di apertura:

Mattina: dalle 10:00 alle 12:00

dalle 10:00 alle 12:00 Pomeriggio: dalle 15:00 alle 17:00

🎟️ Ingresso gratuito

Questa apertura straordinaria rappresenta un’occasione imperdibile per chi desidera immergersi nella Roma barocca più intima e autentica, tra arte, storia e bellezza senza tempo.

Maggiori info > http://www.casinoaurorapallavicini.it/Info.htm