Un regalo profumato e colorato per il Natale di Roma: lunedì 21 aprile, in occasione delle celebrazioni per la fondazione della Città Eterna, riaprirà al pubblico il suggestivo Roseto Comunale.

Situato in via di Valle Murcia, questo incantevole giardino che domina il Circo Massimo offrirà nuovamente ai visitatori la possibilità di immergersi in un’oasi di bellezza floreale.



L’apertura primaverile del Roseto, un appuntamento ormai tradizionale per il Natale di Roma, permetterà di esplorare gratuitamente uno spazio di circa 10 mila metri quadrati, curato con dedizione e passione dai tecnici del servizio Giardini di Roma Capitale.

A partire dal 21 aprile e fino al 15 giugno, il Roseto accoglierà i visitatori tutti i giorni dalle ore 8.30 alle 19.30. Si segnala che, a causa di lavori stradali, l’ingresso principale è temporaneamente chiuso, e l’accesso sarà possibile da Clivo dei Publicii 3.

Preparatevi ad ammirare una collezione straordinaria di oltre mille varietà di rose botaniche, antiche e moderne, provenienti da ogni angolo del mondo. La parte più ampia del giardino custodisce vere e proprie rarità, tra cui specie che vantano un’antichità sorprendente, risalendo fino a 40 milioni di anni fa: un patrimonio botanico di inestimabile valore, spesso sconosciuto al grande pubblico.

Nell’area più raccolta del Roseto, invece, trovano spazio le rose che partecipano al prestigioso concorso internazionale “Premio Roma”. Questo evento annuale, molto atteso dagli esperti e dagli appassionati, vanta una tradizione quasi secolare, con la sua prima edizione risalente al lontano 1933.

La riapertura del Roseto Comunale rappresenta un’occasione imperdibile per celebrare il Natale di Roma in un luogo di straordinaria bellezza, un connubio perfetto tra la storia millenaria della città e la delicata magnificenza della natura. Un invito a passeggiare tra profumi inebrianti e colori vivaci, scoprendo la ricchezza e la diversità del mondo delle rose in uno degli angoli più suggestivi della Capitale. Non perdete l’occasione di vivere questa esperienza unica!