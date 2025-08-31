Domani, lunedì 1° settembre, l’ufficiale giudiziario dovrebbe presentarsi in via dei Condotti per eseguire lo sfratto ai danni dei gestori dell’Antico Caffè Greco, il locale fondato nel 1760 che da oltre due secoli rappresenta uno dei luoghi simbolo della vita culturale romana. Dopo otto anni di battaglie legali, la Cassazione ha reso definitiva la sentenza che riconosce all’Ospedale Israelitico, proprietario dell’immobile, il diritto a rientrare in possesso dei locali, il cui contratto di locazione è scaduto nel 2017.

I gestori Carlo Pellegrini e Flavia Iozzi non intendono arrendersi:

«Domattina ci faremo trovare con i nostri avvocati – spiega Pellegrini – ma dopo otto anni di battaglie la vicenda non finirà qui. La Cassazione ha stabilito che il locatore può intimare lo sfratto, ma allo stesso tempo ha riconosciuto che il Caffè Greco deve rimanere dov’è per il vincolo storico-culturale imposto nel 1953 dal ministro Antonio Segni».

Il gestore sottolinea inoltre come fosse stata avanzata una proposta di affitto più alta di quella prevista dal piano di risanamento dell’Ospedale Israelitico, ma respinta dalla proprietà. «Magari ci sposteremo temporaneamente altrove – avverte – ma questa storia non finisce domani. Il rischio è che il locale resti chiuso ancora per molto tempo».

Il caso degli arredi

La tensione si è ulteriormente inasprita nelle ultime ore per lo spostamento di mobili e quadri che da sempre arredano il Caffè Greco, anch’essi sottoposti a vincolo. Pellegrini ne rivendica la proprietà e motiva la decisione con questioni di sicurezza: «Li abbiamo trasferiti per salvaguardia dell’impianto elettrico. Quei beni sono nostri, li abbiamo acquistati».

Diversa la posizione della proprietà. L’avvocato Ugo Limentani, legale dell’Ospedale Israelitico insieme ai colleghi Enzo Ottolenghi, Pasquale Frisina e Alberto Gambino, ribadisce: «Quegli arredi non possono essere rimossi perché sottoposti a vincolo di inamovibilità. Devono tornare alla loro storica sede. Se anche i gestori fossero i legittimi proprietari, gli arredi devono rientrare, e solo in seguito potranno essere indennizzati».

Sulla vicenda è intervenuto anche il parlamentare Domenico Gramazio, che denuncia il rischio di un’operazione speculativa ai danni di un patrimonio unico: «Il Caffè Greco, cuore cosmopolita di Roma da oltre 270 anni, sopravvissuto a guerre e rivoluzioni, non può spegnersi per una mera speculazione immobiliare. L’Ospedale israelitico preferisce rinunciare persino al risanamento delle proprie strutture sanitarie piuttosto che accettare una proposta di affitto vantaggiosa. Serve un intervento della politica per fermare questa deriva».

La recente legge 219/2024 e il riconoscimento del Caffè Greco come bene culturale unitario da parte del Ministero della Cultura hanno acceso nuove speranze per i gestori, ma la realtà immediata parla di sfratto esecutivo e di un destino incerto per lo storico locale frequentato nei secoli da Leopardi, D’Annunzio, Nietzsche e Baudelaire.

Domani sarà un giorno decisivo: tra giurisprudenza, vincoli culturali e pressioni politiche, il futuro del più antico caffè di Roma resta appeso a un filo.