L’Antica Roma resta ancora oggi uno dei viaggi nel tempo più suggestivo e bello di sempre: cosa dicono i dati

Secondo un sondaggio condotto tra 2000 britannici, l’Antica Roma resta una delle mete più curiose e gettonate da scoprire. Infatti, il 14% delle persone ha affermato che vorrebbe fare un viaggio indietro nel tempo e fermarsi nell’Antica Roma.

Antica Roma, un viaggio nel tempo tra storia e tradizione

Nell’Antica Roma tante erano le attività che facevano i romani dell’epoca: banchetti, terme, spettacoli negli anfiteatro e molto altro ancora. Si trattava di un mondo completamente diverso rispetto ad oggi.

Nella Roma antica era divisa tra Patrizi e Plebei: i primi erano anche conosciuti come i padri fondatori della città. Discendenti dalle famiglie più antiche che per prime avevano occupato i sette colli e si erano appropriate dei terreni migliori. Andavano a formare un gruppo ristretto, l’aristocrazia. Godevano di diritti civili e politici.

I Plebei, invece, erano immigrati laziali arrivati dopo la fondazione di Roma. Nello specifico erano contadini, commercianti, agricoltori, la parte esclusa dagli eventi pubblici e che non godeva di molti diritti politici.

Perché l’Antica Roma piace agli inglesi?

I dati del sondaggio sono molto curiosi. Tra le varie opinioni c’è chi ha affermato: “Darei qualsiasi cosa per tornare all’antica Roma e vedere Giulio Cesare in azione”. Poi ancora: “Mi procuravo un calice di vino e mi sedevo nell’anfiteatro per guardare i gladiatori che lo affrontavano, e poi mi ritiravo nei bagni riscaldati“.

Qualcun altro ha dichiarato: “L’antica Roma era un’epoca piena di romanticismo tabù, stili di vita sontuosi e una visione completamente diversa dell’amore e del sesso”. Poi qualcuno ha aggiunto: “Sarebbe sicuramente una fuga sfacciata dalla monotonia di oggi!”.

Nulla a che vedere con la Gran Bretagna che all’epoca, invece, era sotto controllo e il decoro razionale e non affascinante come quello dell’Antica Roma.

