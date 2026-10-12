Nell’Antica Roma bastava una frase per farsi riconoscere: ecco quale formula si usava e perché poteva essere considerata credibile.

Nell’antica Roma non c’era certo la carta d’identità, come quella che oggi portiamo nel portafoglio. Eppure, per farsi riconoscere e dichiarare chi si era, in alcune circostanze poteva bastare una semplice frase. Poche parole, pronunciate nel modo giusto, acquistavano un valore che anche oggi può sorprenderci. Ma qual era questa formula e perché poteva risultare credibile? La risposta racconta un modo molto diverso dal nostro di presentarsi agli altri.

Antica Roma: la frase per farsi riconoscere come cittadini romani

«Civis Romanus sum», cioè «sono cittadino romano»: era questa la formula con cui si poteva dichiarare oralmente la propria cittadinanza. Una sorta di autocertificazione a voce, dunque, che riguardava l’appartenenza alla comunità romana.

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A rendere convincente la dichiarazione contribuivano anche alcuni elementi riconoscibili come il parlare un buon latino e vestirsi secondo la moda romana.

Le parole, insomma, acquistavano forza anche attraverso il modo di esprimersi e l’aspetto di chi le pronunciava. Non si trattava, tuttavia, dell’unica strada disponibile: accanto alla dichiarazione orale esistevano anche alcune attestazioni ufficiali. In ambito militare venivano utilizzati i diplomi, tessere bronzee che attestavano la cittadinanza ottenuta da soldati stranieri integrati nell’esercito dell’Urbe. Questi documenti anticipavano, per alcuni aspetti, la funzione delle moderne carte d’identità.

Per i civili, invece, i nomi erano registrati su tavole più grandi, realizzate in bronzo oppure in legno e conservate negli archivi statali.

Nell’antica Roma convivevano quindi parole, segni esteriori e documenti: strumenti diversi attraverso cui dichiarare la propria identità o attestare la cittadinanza, prima dell’arrivo dei documenti personali con fotografia… per i quali ci sarebbe voluto almeno un altro millennio e mezzo.

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