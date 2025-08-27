Avete mai sentito parlare dell’Antica Libreria di Piazza Navona? Al suo interno non vi sono solo libri ma opere d’arte: tutti i dettagli

Nei pressi di Piazza Navona a Roma si trova l’Antica Libreria Cascianelli, una delle librerie romane storiche, dove, al suo interno vi sono libri, stampe, opere d’arte ed altri oggetti di antiquariato. Molti collezionisti la reputano un luogo unico, un vero e proprio paradiso che dall’inizio del XIX secolo mantiene uno standard alto anche da un punto di vista estetico.

Antica libreria a Piazza Navona: la particolarità che in pochi conoscono

L’antica libreria di Piazza Navona è una chicca della città eterna soprattutto per possedere una particolarità che in pochi conoscono. Si tratta di una peculiarità secondo cui il luogo ha delle vetrine dotate di un meccanismo originale che fa sì che esse arretrino scorrendo su rotaie apposite, e una porta che conduce a stanze segrete.

Cosa trovare dentro

L’Antica libreria è un posto raffinato dove niente è lasciato al caso. La zona di vendita è caratterizzata da un wunderkammer avvolto in boiserie originali e scaffali in vetro soffiato che presentano varie opere che trattano di medicina, botanica, letteratura e storia romana. Poi ancora, le prime edizioni di testi di religione, scienze e arte. Sui banconi si trovano oggetti scientifici e d’arredo risalenti ad epoche del passato.

Un’altra particolarità del luogo è che alcuni testi, in certe occasioni, lasciano gli scaffali per diventare protagonisti di set teatrali e cinematografici: «Abbiamo affittato trenta metri lineari di testi per una serie tratta dal libro di Antonio Scurati, M. Il figlio del secolo, nonché chilometri di libri e decine di testi di legge per la realizzazione di una serie su Lidia Poët, la prima avvocatessa italiana. Spesso le case cinematografiche ricorrono ai nostri volumi e questa è una cosa che fa piacere», ha spiegato Valentina in un’intervista che da anni gestisce la libreria.

FOTO: @ANNARITA CANALELLA