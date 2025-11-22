Stasera, 22 novembre, Annalisa torna sul palco del Palazzo dello Sport di Roma per la seconda delle due date nella Capitale del tour “Ma noi siamo fuoco – Capitolo I”, il nuovo spettacolo che sta accendendo i palasport italiani. Visual spettacolari, laser, fiamme e persino momenti “in volo”: lo show apre ufficialmente una nuova fase della carriera della cantante, tra sound più maturo ed energia pop irresistibile.
Dopo il successo della data del 21 novembre, l’attesa per questa sera è altissima e sono previste migliaia di spettatori in arrivo da tutta la città.
La scaletta del concerto di Annalisa a Roma
Di seguito la possibile scaletta del live del 22 novembre, basata sulla data precedente e sul tour in corso. Un mix tra nuovi brani e hit che hanno segnato la carriera dell’artista:
- Dipende
- Ragazza sola
- Chiodi
- Bye Bye
- Bollicine
- Nuda
- Eva+Eva
- Movimento lento
- Avvelenata
- Delusa
- Tsunami
- Stelle
- Euforia
- Sweet Dreams (Are Made of This)
- Il mondo prima di te
- Indaco violento
- Diamante lei e luce lui
- Una finestra tra le stelle
- Alice e il blu
- Bonsai
- Secretly
- Il diluvio universale
- Sinceramente
- Mon Amour
- Esibizionista
- Maschio
- Emanuela
- Piazza San Marco
- Disco Paradise
- Tropicana
- Amica
- Una tigre sul letto continua a parlarmi
- Bellissima
- Io sono
Una scaletta corposa, dinamica, in cui Annalisa alterna i successi storici alle tracce più iconiche dell’ultimo progetto.
Dove parcheggiare per il concerto di Annalisa (22 novembre)
L’EUR è una zona complessa per il parcheggio durante i grandi eventi. Qui una guida chiara e aggiornata sui migliori punti dove lasciare l’auto.
1️⃣ Parcheggi ufficiali e vicini al Palazzo dello Sport
– Piazzale Pier Luigi Nervi (adiacenze del palazzetto)
parcheggi liberi ma molto limitati. Si riempiono un’ora prima dell’evento.
– Viale dell’Oceano Pacifico
Ampi spazi lungo la strada, zona tradizionalmente utilizzata durante i concerti. 5–10 minuti a piedi.
– Parcheggi tra Viale Europa e Viale Beethoven
Alternative valide, a 10–12 minuti a piedi dall’arena. Meno congestionati rispetto ai parcheggi immediati.
2️⃣ Parcheggi consigliati per evitare traffico
Se vuoi evitare ingorghi e uscita caotica:
– Parcheggio Metro EUR Magliana (Park & Ride)
• collegato alla Metro B
• da qui 1 fermata (EUR Palasport) oppure 12–14 minuti a piedi
Soluzione consigliata se arrivi da fuori Roma.
– Parcheggio Metro EUR Laurentina (Park & Ride)
Ampio, facilmente raggiungibile dal GRA.
Da qui 2 fermate di metro fino a EUR Palasport.
– Parcheggio “La Nuvola” – Viale Asia
Spazi comodi e ben illuminati.
10–15 minuti a piedi dal Palazzo dello Sport.
Dove NON parcheggiare
- Via Cristoforo Colombo: controlli e multe frequenti durante i concerti.
- Doppia fila nelle vie adiacenti: vengono effettuate rimozioni.
- Passaggi pedonali e accessi ai condomini dell’EUR (zona molto sorvegliata).
Come arrivare con i mezzi pubblici
Metro B – Fermata EUR Palasport
La più vicina: 500 metri a piedi.
Bus utili:
- 714 (Termini → Palazzo dello Sport) – Capolinea a pochi passi dall’ingresso
- 30 (Laurentina ↔ Clodio)
- 780 (fermata proprio in piazzale Nervi)
Rientro dopo il concerto:
- Metro B attiva fino alle 23:30 circa
- Linee notturne: nMB, n3D, n3S, 30N, 714N
Orari e info utili
- Apertura cancelli: 19:00
- Inizio concerto: 21:00
- Fine prevista: 23:00
- Location: Palazzo dello Sport – Piazzale Pier Luigi Nervi, Roma EUR
Se arrivi in auto, punta ai parcheggi EUR Laurentina o La Nuvola: eviti la congestione intorno al palazzetto e rientri più serenamente.
Se arrivi con la metro, scendi a EUR Palasport e sei praticamente già lì.