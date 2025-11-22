Stasera, 22 novembre, Annalisa torna sul palco del Palazzo dello Sport di Roma per la seconda delle due date nella Capitale del tour “Ma noi siamo fuoco – Capitolo I”, il nuovo spettacolo che sta accendendo i palasport italiani. Visual spettacolari, laser, fiamme e persino momenti “in volo”: lo show apre ufficialmente una nuova fase della carriera della cantante, tra sound più maturo ed energia pop irresistibile.

Dopo il successo della data del 21 novembre, l’attesa per questa sera è altissima e sono previste migliaia di spettatori in arrivo da tutta la città.

La scaletta del concerto di Annalisa a Roma

Di seguito la possibile scaletta del live del 22 novembre, basata sulla data precedente e sul tour in corso. Un mix tra nuovi brani e hit che hanno segnato la carriera dell’artista:

  • Dipende
  • Ragazza sola
  • Chiodi
  • Bye Bye
  • Bollicine
  • Nuda
  • Eva+Eva
  • Movimento lento
  • Avvelenata
  • Delusa
  • Tsunami
  • Stelle
  • Euforia
  • Sweet Dreams (Are Made of This)
  • Il mondo prima di te
  • Indaco violento
  • Diamante lei e luce lui
  • Una finestra tra le stelle
  • Alice e il blu
  • Bonsai
  • Secretly
  • Il diluvio universale
  • Sinceramente
  • Mon Amour
  • Esibizionista
  • Maschio
  • Emanuela
  • Piazza San Marco
  • Disco Paradise
  • Tropicana
  • Amica
  • Una tigre sul letto continua a parlarmi
  • Bellissima
  • Io sono

Una scaletta corposa, dinamica, in cui Annalisa alterna i successi storici alle tracce più iconiche dell’ultimo progetto.

Dove parcheggiare per il concerto di Annalisa (22 novembre)

L’EUR è una zona complessa per il parcheggio durante i grandi eventi. Qui una guida chiara e aggiornata sui migliori punti dove lasciare l’auto.

1️⃣ Parcheggi ufficiali e vicini al Palazzo dello Sport

– Piazzale Pier Luigi Nervi (adiacenze del palazzetto)
parcheggi liberi ma molto limitati. Si riempiono un’ora prima dell’evento.

– Viale dell’Oceano Pacifico
Ampi spazi lungo la strada, zona tradizionalmente utilizzata durante i concerti. 5–10 minuti a piedi.

– Parcheggi tra Viale Europa e Viale Beethoven
Alternative valide, a 10–12 minuti a piedi dall’arena. Meno congestionati rispetto ai parcheggi immediati.

2️⃣ Parcheggi consigliati per evitare traffico

Se vuoi evitare ingorghi e uscita caotica:

– Parcheggio Metro EUR Magliana (Park & Ride)
• collegato alla Metro B
• da qui 1 fermata (EUR Palasport) oppure 12–14 minuti a piedi
Soluzione consigliata se arrivi da fuori Roma.

– Parcheggio Metro EUR Laurentina (Park & Ride)
Ampio, facilmente raggiungibile dal GRA.
Da qui 2 fermate di metro fino a EUR Palasport.

– Parcheggio “La Nuvola” – Viale Asia
Spazi comodi e ben illuminati.
10–15 minuti a piedi dal Palazzo dello Sport.

Dove NON parcheggiare

  • Via Cristoforo Colombo: controlli e multe frequenti durante i concerti.
  • Doppia fila nelle vie adiacenti: vengono effettuate rimozioni.
  • Passaggi pedonali e accessi ai condomini dell’EUR (zona molto sorvegliata).

Come arrivare con i mezzi pubblici

Metro B – Fermata EUR Palasport
La più vicina: 500 metri a piedi.

Bus utili:

  • 714 (Termini → Palazzo dello Sport) – Capolinea a pochi passi dall’ingresso
  • 30 (Laurentina ↔ Clodio)
  • 780 (fermata proprio in piazzale Nervi)

Rientro dopo il concerto:

  • Metro B attiva fino alle 23:30 circa
  • Linee notturne: nMB, n3D, n3S, 30N, 714N

Orari e info utili

  • Apertura cancelli: 19:00
  • Inizio concerto: 21:00
  • Fine prevista: 23:00
  • Location: Palazzo dello Sport – Piazzale Pier Luigi Nervi, Roma EUR

Se arrivi in auto, punta ai parcheggi EUR Laurentina o La Nuvola: eviti la congestione intorno al palazzetto e rientri più serenamente.
Se arrivi con la metro, scendi a EUR Palasport e sei praticamente già lì.