Stasera, 22 novembre, Annalisa torna sul palco del Palazzo dello Sport di Roma per la seconda delle due date nella Capitale del tour “Ma noi siamo fuoco – Capitolo I”, il nuovo spettacolo che sta accendendo i palasport italiani. Visual spettacolari, laser, fiamme e persino momenti “in volo”: lo show apre ufficialmente una nuova fase della carriera della cantante, tra sound più maturo ed energia pop irresistibile.

Dopo il successo della data del 21 novembre, l’attesa per questa sera è altissima e sono previste migliaia di spettatori in arrivo da tutta la città.

La scaletta del concerto di Annalisa a Roma

Di seguito la possibile scaletta del live del 22 novembre, basata sulla data precedente e sul tour in corso. Un mix tra nuovi brani e hit che hanno segnato la carriera dell’artista:

Dipende

Ragazza sola

Chiodi

Bye Bye

Bollicine

Nuda

Eva+Eva

Movimento lento

Avvelenata

Delusa

Tsunami

Stelle

Euforia

Sweet Dreams (Are Made of This)

Il mondo prima di te

Indaco violento

Diamante lei e luce lui

Una finestra tra le stelle

Alice e il blu

Bonsai

Secretly

Il diluvio universale

Sinceramente

Mon Amour

Esibizionista

Maschio

Emanuela

Piazza San Marco

Disco Paradise

Tropicana

Amica

Una tigre sul letto continua a parlarmi

Bellissima

Io sono

Una scaletta corposa, dinamica, in cui Annalisa alterna i successi storici alle tracce più iconiche dell’ultimo progetto.

Dove parcheggiare per il concerto di Annalisa (22 novembre)

L’EUR è una zona complessa per il parcheggio durante i grandi eventi. Qui una guida chiara e aggiornata sui migliori punti dove lasciare l’auto.

1️⃣ Parcheggi ufficiali e vicini al Palazzo dello Sport

– Piazzale Pier Luigi Nervi (adiacenze del palazzetto)

parcheggi liberi ma molto limitati. Si riempiono un’ora prima dell’evento.

– Viale dell’Oceano Pacifico

Ampi spazi lungo la strada, zona tradizionalmente utilizzata durante i concerti. 5–10 minuti a piedi.

– Parcheggi tra Viale Europa e Viale Beethoven

Alternative valide, a 10–12 minuti a piedi dall’arena. Meno congestionati rispetto ai parcheggi immediati.

2️⃣ Parcheggi consigliati per evitare traffico

Se vuoi evitare ingorghi e uscita caotica:

– Parcheggio Metro EUR Magliana (Park & Ride)

• collegato alla Metro B

• da qui 1 fermata (EUR Palasport) oppure 12–14 minuti a piedi

Soluzione consigliata se arrivi da fuori Roma.

– Parcheggio Metro EUR Laurentina (Park & Ride)

Ampio, facilmente raggiungibile dal GRA.

Da qui 2 fermate di metro fino a EUR Palasport.

– Parcheggio “La Nuvola” – Viale Asia

Spazi comodi e ben illuminati.

10–15 minuti a piedi dal Palazzo dello Sport.

Dove NON parcheggiare

Via Cristoforo Colombo: controlli e multe frequenti durante i concerti.

durante i concerti. Doppia fila nelle vie adiacenti: vengono effettuate rimozioni.

Passaggi pedonali e accessi ai condomini dell’EUR (zona molto sorvegliata).

Come arrivare con i mezzi pubblici

Metro B – Fermata EUR Palasport

La più vicina: 500 metri a piedi.

Bus utili:

714 (Termini → Palazzo dello Sport) – Capolinea a pochi passi dall’ingresso

(Termini → Palazzo dello Sport) – Capolinea a pochi passi dall’ingresso 30 (Laurentina ↔ Clodio)

(Laurentina ↔ Clodio) 780 (fermata proprio in piazzale Nervi)

Rientro dopo il concerto:

Metro B attiva fino alle 23:30 circa

attiva fino alle circa Linee notturne: nMB, n3D, n3S, 30N, 714N

Orari e info utili

Apertura cancelli: 19:00

19:00 Inizio concerto: 21:00

21:00 Fine prevista: 23:00

23:00 Location: Palazzo dello Sport – Piazzale Pier Luigi Nervi, Roma EUR

Se arrivi in auto, punta ai parcheggi EUR Laurentina o La Nuvola: eviti la congestione intorno al palazzetto e rientri più serenamente.

Se arrivi con la metro, scendi a EUR Palasport e sei praticamente già lì.