Attesi grandi ospiti come i premio Strega Walter Siti e Domenico Starnone, le Eterobasiche, i musicisti Moonari e The Niro e il caso letterario Janek Gorcyzca

Per chi trascorrerà l’estate a Roma, l’Aniene Festival rappresenta un’oasi di eventi gratuiti, che trasforma il Parco Nomentano in un epicentro di cultura, arte e intrattenimento.

Anche quest’anno il Festival che è aperto tutti i giorni, incluso Ferragosto, si è confermato come un punto di riferimento per tante generazioni con oltre 25 mila visitatori, 250 ospiti e 47 eventi organizzati.

Prima di inaugurare un agosto ricchissimo di appuntamenti e ospiti, l’Aniene Festival saluta luglio con tre eventi imperdibili che andranno in scena il 30 e 31. Le celebri Eterobasiche porteranno sul palco la voce e le idee della GenZ, l’irriverente empowerment della loro generazione e i “segreti” del maschio contemporaneo in un incontro moderato da Christian Raimo. Raimo è curatore della rassegna “Golden Record” dedicata a suoni, parole e immagini che guardano al futuro. A seguire, sempre il 30 luglio, nell’ambito della rassegna “Scena Madre” inaugurata da Ascanio Celestini e dedicata al teatro contemporaneo, il Campione del Mondo di Slam Poetry Giuliano Logos condurrà gli spettatori in un viaggio di rime. In scena con lui anche Lorenzo Maragoni, Gabriele Ratano e Davide Volpe. Il progetto musicale del polistrumentista Giovanni Cosma, aka Moonari, chiuderà il luglio dell’Aniene con un concerto live in pista.

Quali saranno invece gli appuntamenti da non perdere ad Agosto?

Per “Golden Record”, sicuramente, il 6 agosto con Janek Gorcyzca. Il senzatetto polacco autore del caso editoriale dell’anno “Storia di mia vita” pubblicato da Sellerio racconterà la sua esperienza di vita in strada. Il 20 Walter Siti, premio Strega e Mondello, disserterà di futuro e poi la sociolinguista, traduttrice e scrittrice Vera Gheno il 28 agosto guiderà il pubblico in una riflessione sulla dimensione politica della lingua e delle parole che sono al centro dei discorsi di tutti i giorni.

Il 15 agosto l’Aniene Festival propone invece di passarlo con il duo Traindeville e Paolo Pesce Nanna che porteranno in pista il loro live Racconti Romani: un personalissimo percorso nella canzone romana ricchissimo di storie, di personaggi e aneddoti che hanno segnato l’identità collettiva della Capitale.

Ma non finisce qui. All’Aniene Festival ce n’è per tutti i gusti: street art, teatro, musica, balli e idee innovative. Si passa dalle lezioni di ballo – grazie alle rassegne “Swing Factor” e “Giri di pista” – in cui si impara a ballare lo swing in tutte le sue contaminazioni per poi arrivare a ritmi più latini come il tango, la salsa e la bachata. Il programma di agosto continua anche con i concerti e i dj-set: per i nostalgici dei Beatles sabato 10 Agosto, I Beatles a Roma omaggeranno la storica band facendo rivivere le canzoni immortali dei Fab Four. Il 21 il cantautore romano The Niro, acclamato da critica e dalla stampa internazionale, tornerà a calcare la scena con il suo nuovo viaggio musicale. A salutare agosto, il 27, ci penseranno Niccolò Fettarappa e Lorenzo Minozzi con il significativo Concertino di fine estate per gli sconfitti dalla vita, pièce parte della rassegna “Scena Madre” inaugurata da Ascanio Celestini e dedicata al teatro contemporaneo.

L’Aniene Festival continuerà anche nella prima settimana di settembre, fino al 7, con altri appuntamenti da non perdere, per esempio: il 3 andrà in scena lo spettacolo “Concerto Fetido su quattro zampe” dei fratelli Alice e Davide Sinigaglia, collisione dei loro due mondi di provenienza, la musica e il teatro; il 4 il premio Strega Domenico Starnone discuterà di “Storie” insieme a Christian Raimo per poi lasciare il palco al concerto del power trio Calzeeni. Il 6 settembre spazio invece alla premiazione dei vincitori dell’Aniene Festival Street Art per poi arrivare al Closing Party del 7 in cui è previsto il live “Sotto Casa di Rino”: sulle note di Rino Gaetano l’Aniene Festival concluderà la sua settima edizione dando appuntamento al prossimo anno.

Pensate ancora che d’estate, a Roma, non ci sia nulla da fare? A questo link è possibile scoprire l’intero programma di agosto.

Aniene Festival

Dal 12 giugno al 7 settembre

Tutti i giorni dalle 18.00 alle 02.00

Parco Nomentano

Sito web: www.anienefestival.it

Facebook: www.facebook.com/anienefestival

Instagram: www.instagram.com/anienefestival/