Amor: il tour del gusto con Alfredo alla Scrofa

ARRIVA AMOR:LA PRIMA SOCIAL WEB SERIE PROMOSSA DA ALFREDO ALLA SCROFA CHE RACCONTA L’AMORE PER LA CUCINA DI SETTE RISTORANTI ROMANIAI TEMPI DEL COVID Dall’1 al 7 […]

ARRIVA AMOR:

LA PRIMA SOCIAL WEB SERIE PROMOSSA DA

ALFREDO ALLA SCROFA CHE RACCONTA L’AMORE PER LA CUCINA DI SETTE RISTORANTI ROMANI

AI TEMPI DEL COVID

Dall’1 al 7 febbraio, Alfredo alla Scrofa in occasione del National Fettuccine Alfredo Day, lancia il progetto Amor creato dagli studenti dello IED di Roma per promuovere le storie e i piatti iconici di sette celebri chef romani attraverso video story e le simpatiche espressioni romane create da

Rome is More.



Per festeggiare e raccontare la sesta edizione del National Fettuccine Alfredo Day, il ristorante Alfredo alla Scrofa ha coinvolto un gruppo di studenti dell’Istituto Europeo di Design di Roma che ha ideato Amor: il tour del gusto con Alfredo alla Scrofa, un evento culinario digitale che dal 1 al 7 febbraio 2021 vedrà protagonisti Alfredo alla Scrofa e altri sei ristoranti di Roma, in collaborazione con il noto brand Rome is More.



Amor è una web serie che andrà online sui canali Instagram e Facebook di Alfredo alla Scrofa. “Tutti gli anni il 7 febbraio festeggiamo il National Fettuccine Alfredo Day con un gesto d’amore. Quest’anno vogliamo celebrare l’amore stesso che accomuna Alfredo alla Scrofa e tutti gli altri ristoranti, soprattutto in questo momento molto delicato per la ristorazione, vogliamo raccontare storie positive, ricette uniche di locali romani nate per amore” raccontano Mario Mozzetti e Veronica Salvatori, proprietari del ristorante Alfredo alla Scrofa.



IN COSA CONSISTE “AMOR: IL TOUR DEL GUSTO CON ALFREDO ALLA SCROFA”

Ogni giorno della prima settimana di febbraio verrà pubblicato sulla pagina Facebook e il profilo Instagram di Alfredo alla Scrofa, una videostory nel corso della quale gli chef di sette eccellenze della ristorazione romana, a turno, prepareranno i loro cavalli di battaglia e condivideranno con il pubblico l’amore per la cucina che, anche in un periodo così difficile, li motiva ad andare avanti. Durante le riprese i proprietari dei ristoranti racconteranno a Mario Mozzetti aneddoti e retroscena legati al piatto che realizzeranno.



Protagonisti del tour del gusto saranno celebri nomi della ristorazione di Roma. Si partirà il 1 febbraio con Armando al Pantheon che presenterà la Faraona ai funghi porcini secchi, birra nera e pinoli, l’antica ricetta di Apicio verrà realizzata in una versione più moderna dallo chef Claudio Gargioli.



Il 2 febbraio, la chef Cristina Milozzi del ristorante Al Ceppo, realizzerà la Lasagnetta aperta al ragù di vincisgrassi e pecorino di fossa; il 3 febbraio sarà la volta del ristorante Aroma, lo chef Giuseppe Di Iorio farà le Costolette d’Agnello in crosta di parmigiano con fonduta di pecorino, broccolo romano e lampone disidratato.



Si proseguirà il 4 febbraio con il ristorante Tordomatto, lo chef Adriano Baldassare eseguirà gli Spaghetti alla puttanesca e il 5 febbraio lo chef Angelo Troiani del Convivio Troiani, preparerà la Carbomare con uova di pesce e bottarga. Il 6 febbraio il ristorante Acquolina presenterà la ricetta del Topinambur come un carciofo dello chef Daniele Lippi.



Il 7 febbraio verrà dedicato al National Fettuccine Alfredo Day, la celebre ricorrenza istituita dal National Day Calendar, e il video sarà realizzato presso il ristorante Alfredo alla Scrofa dove Carolina Venosi, ideatrice della pagina Rome is More, intervisterà Mario Mozzetti, Veronica Salvatori e lo chef Mirko Moglioni che preparerà il famoso piatto e ne illustrerà le caratteristiche, svelando passo per passo i procedimenti da eseguire per realizzare alla perfezione le Fettuccine Alfredo. Sarà un viaggio alla scoperta di una storia unica che ha fatto innamorare il mondo con tanti aneddoti inediti sulla storia del ristorante.



Per tutti coloro che vorranno cimentarsi nella preparazione delle Fettuccine Alfredo a casa, per tutta la settimana dal 1 al 7 febbraio, sarà possibile acquistare sullo shop di Alfredo alla Scrofa uno special pack contenente le Fettuccine all’uovo fresche, il Parmigiano Reggiano e un QR Code dal quale si potrà accedere alla videoricetta dello chef Mirko Moglioni.



Partner dell’evento è Rome is More, brand che ha tradotto in modo divertente celebri espressioni romanesche in inglese, riuscendo così a conquistare l’interesse di migliaia di follower. Grazie al suo stile inconfondibile, ai suoi modi ironici e alla grande passione per le tradizioni romane – elemento che accomuna tutti i protagonisti dell’evento – Rome is More racconterà il progetto Amor con story e post dal carattere unico. A partire dal 7 febbraio verrà̀ messo in vendita sullo shop di Alfredo alla Scrofa un grembiule limited edition realizzato con il design unico di Rome is More.





Alfredo alla Scrofa ringrazia: i ragazzi del secondo anno del Corso Design della Comunicazione dell’Istituto Europeo di Design di Roma per l’ideazione dell’evento; Rome is More per l’attività di promozione.



Un particolare ringraziamento va ai ristoranti che hanno partecipato:

Armando al Pantheon, Al Ceppo, Aroma, Tordomatto, Il Convivio Troiani, Acquolina.



Contatti:

Alfredo alla Scrofa

Via della Scrofa, 104/A

Tel. 339.4878070

Email: customercare@alfredoallascrofa.com

www.alfredoallascrofa.com

Facebook: AlfredoallaScrofa

Instagram: AlfredoallaScrofa