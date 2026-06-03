Una giornata all’aria aperta tra street food americano, birre artigianali, dj set, tornei e visite guidate nel cuore della Valle del Salto. Sabato 13 giugno il birrificio Birra del Borgo, a Borgorose, apre le porte al pubblico per “BBQ & Brew Affair”, un evento gratuito dedicato all’American BBQ e alla convivialità.

Dalle 12 alle 20 gli spazi esterni del birrificio si trasformeranno in una grande area outdoor immersa nella natura, tra montagne, musica e specialità gastronomiche pensate per accompagnare le birre della casa. Dopo il debutto romano, il format cresce e si trasferisce direttamente nella sede di Birra del Borgo, regalando un’esperienza perfetta per una gita fuori porta a pochi chilometri da Roma.

Per la prima volta nella sua storia, il birrificio ospiterà una proposta interamente dedicata al barbecue americano firmata Mammò, realtà romana conosciuta per il suo approccio contemporaneo al BBQ. Nel menu ci saranno alcuni grandi classici dello street food statunitense come Brisket Sandwich, Pastrami NY Sandwich, Pulled Pork Sandwich e un Piatto Misto BBQ da condividere, oltre a una selezione di fritti preparati da Birra del Borgo.

Non solo cibo e birra: dalle 15 spazio anche ai tornei di ping pong e biliardino, con casse di birra in premio per i vincitori, mentre un dj set accompagnerà la giornata dal pranzo fino al tramonto.

Tra i momenti più attesi ci saranno i Brew Tour, in programma alle 16 e alle 18, con visita guidata del birrificio, degustazione di tre birre e assaggio esclusivo del “Mammottino”, mini bun con pulled pork creato da Mammò e disponibile solo durante l’evento.

L’ingresso è gratuito, mentre la prenotazione è necessaria esclusivamente per partecipare ai Brew Tour.

Info e prenotazioni sul sito ufficiale di Birra del Borgo. Disponibile anche parcheggio gratuito.



Contatti

Birra del Borgo Srl

Loc. Piana di Spedino snc – 02021 Borgorose (RI)

Tel: 0746 31287

info@birradelborgo.it

www.birradelborgo.it