Il week-end pasquale si colora di stile, artigianato e shopping glamour con il ritorno nella Capitale de “Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®”, il celebre mercato di qualità amato in tutta Italia. Dopo il grande successo della tappa romana all’EUR di marzo, le mitiche “boutique a cielo aperto” faranno nuovamente tappa nel cuore del litorale romano per un doppio evento imperdibile.

I due appuntamenti sono fissati per:

Domenica 20 aprile (Pasqua) a Lido di Ostia , in Piazza Sirio

a , in Lunedì 21 aprile (Pasquetta) a Fiumicino, sul Lungomare della Salute

L’orario sarà continuato dalle 8.00 alle 19.00, anche in caso di maltempo.

Un’occasione speciale per i tantissimi appassionati romani, e non solo, che da anni seguono con entusiasmo il tour itinerante del Consorzio originale “Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®”, sinonimo di eccellenza artigianale, moda Made in Italy e tendenze sempre aggiornate.

Qualità garantita, niente imitazioni

Sui banchi degli Ambulanti si respira l’autentica atmosfera del celebre mercato di Forte dei Marmi, con una selezione accurata di prodotti: abbigliamento griffato e di stock, pelletteria artigianale, cashmere di alta qualità, porcellane, bijoux, biancheria per la casa, pellicceria e tessuti pregiati, tutto rigorosamente Made in Italy.

Il marchio registrato “Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®” rappresenta da oltre 20 anni un simbolo di garanzia contro imitazioni e merci di scarsa qualità. “Invitiamo tutti a diffidare dalle imitazioni – spiega il Presidente del Consorzio, Andrea Ceccarelli – e a toccare con mano la qualità e la cura della nostra immagine coordinata. Il nostro marchio è sinonimo di shopping esclusivo e conveniente.”

Un’esperienza tra moda, tradizione e tendenze

Visitare il mercato de “Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®” significa immergersi in un’esperienza sensoriale e visiva: colori, tessuti e sorrisi in un ambiente vivace e accogliente, ideale per trascorrere una giornata di festa in famiglia o con gli amici, tra shopping e passeggiate sul mare.

Non mancano le ultime tendenze moda, spesso anticipate proprio da questi banchi e riprese da blog di settore e riviste femminili, rendendo il mercato un vero e proprio punto di riferimento anche per gli addetti ai lavori.

Info e calendario completo

Per conoscere tutte le tappe del tour de “Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®” e restare aggiornati sugli eventi futuri, è possibile consultare il sito ufficiale:

👉 www.gliambulantidifortedeimarmi.it

Da lì si accede anche alla pagina Facebook ufficiale (oltre 200.000 fan reali), agli altri canali social e all’app dedicata.

Non perdete l’occasione di vivere un’esperienza di shopping unica nel suo genere!