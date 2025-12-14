A pochi giorni dal Natale, Roma si prepara ad accogliere uno degli eventi più attesi dagli amanti dello shopping di qualità: gli Ambulanti Forte dei Marmi a Roma, protagonisti assoluti del periodo natalizio grazie al loro inconfondibile mercato itinerante firmato dall’originale Consorzio de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®.

E’ l’occasione perfetta per chi è ancora alla ricerca di idee regalo autentiche, eleganti e convenienti, lontane dai soliti acquisti standardizzati. Il celebre mercato toscano torna infatti nella Capitale con due appuntamenti imperdibili, trasformando piazze e viali in un vero e proprio villaggio dello shopping natalizio di alta qualità.

Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® non sono un semplice mercato, ma uno spettacolo di bancarelle curate, colori e pubblico, capace di ricreare anche a Roma la magia del celebre Mercato del Forte. Le loro boutique a cielo aperto® rappresentano una garanzia per chi desidera fare regali che uniscono gusto, qualità dei materiali e attenzione alle ultime tendenze.

Sui grandi banchi di vendita si possono trovare:

– abbigliamento uomo e donna, anche firmato e selezionato

– pelletteria artigianale di altissima fattura: borse, scarpe e accessori

– cashmere e capi in fibre pregiate

– stoffe, tessuti di arte fiorentina e pellicceria

– biancheria raffinata per la casa, porcellane e bijoux

Ogni proposta è pensata per diventare un regalo di Natale speciale, destinato a durare nel tempo e a distinguersi per eleganza.

I prossimi due appuntamenti degli Ambulanti Forte dei Marmi a Roma

Il mercato di Natale dell’originale Consorzio farà tappa a Roma in due zone strategiche, facilmente raggiungibili:

Sabato 20 dicembre

Viale Indro Montanelli – zona Trionfale / Torresina (XIV Municipio)

Domenica 21 dicembre

Piazza degli Euganei – Monte Sacro / Tufello (III Municipio), a pochi passi dalla metro B1 “Jonio”

Orario continuato dalle 8.00 alle 19.00, anche in caso di maltempo.

Il Consorzio de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®, nato nel 2002, è l’unico depositario del marchio originale e registrato, spesso imitato ma mai eguagliato. Per statuto sono bandite imitazioni e prodotti di scarso pregio: qui la qualità è reale, verificabile e sempre accompagnata dalla massima convenienza.

Come spiega il Presidente Andrea Ceccarelli, questo format ha saputo reinventare una professione storica, dimostrando che passione, artigianato e ricerca possono ancora fare la differenza nel commercio moderno.

Visitare gli Ambulanti Forte dei Marmi a Roma significa vivere un’esperienza di shopping diversa, più autentica e coinvolgente. È la scelta ideale per chi vuole fare regali di Natale originali e di qualità, scoprire nuove tendenze moda e acquistare prodotti selezionati a prezzi convenienti

Nel cuore del Natale romano, questo mercato rappresenta un appuntamento imperdibile per trasformare ogni acquisto in un regalo che racconta stile, tradizione e autenticità.