Al Forte Trionfale di Roma arriva Amazing Wonders – Immersive Experience: oltre 30 installazioni di arte digitale, sculture cinetiche, robot e luci per un percorso immersivo unico in Italia.

Amazing Wonders al Forte Trionfale: la mostra immersiva che trasforma Roma

Dal 20 novembre 2026 il Forte Trionfale di Roma ospita AMAZING WONDERS – Immersive Experience, definita nel comunicato come la più grande mostra di arte contemporanea e tecnologia immersiva mai realizzata in Italia. Oltre 30 installazioni occupano un’area di 21.000 metri quadrati, firmate da 20 tra i più noti artisti internazionali dell’arte digitale e immersiva.

Un viaggio tra luce, suono, interazione e intelligenza artificiale

Il percorso di Amazing Wonders è pensato come un viaggio sospeso tra realtà e immaginazione: ambienti di luce e suono, installazioni interattive, sculture cinetiche, sistemi reattivi, entità robotiche e intelligenze artificiali accompagnano il pubblico in un’esperienza immersiva accessibile a tutte le età. Il filo conduttore è il rapporto tra naturale e artificiale, declinato in opere che trasformano cortili, giardini e architetture del Forte in paesaggi di luce, nebbia, fibre ottiche e videoproiezioni.

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Anteprime mondiali, prime italiane e debutti romani

Curata da Federica Futura Patti, la mostra presenta sei produzioni inedite in anteprima mondiale, tra cui la versione XL di “Temporary Graffiti for Forte Trionfale” del collettivo Random International, “LOURD – Critical Matter” di Quiet Ensemble, “Capture/Resemble (Extended)” di Andreas Lutz, “DIORAMA” di Natan Ruzza e “Le Porte dei Sogni” di Bobbi/Galattico. A queste si aggiungono le installazioni site-specific di Genera Studio, tre prime italiane – tra cui “The Day We Left Field” del collettivo TUNDRA e “AURA” di Nick Verstand – e quattro debutti romani, come “Foreign Nature” di Julius Horsthuis e “The Awakening” di Donato Piccolo.

Rigenerazione urbana e pubblico protagonista dell’esperienza

Ospitata in uno storico complesso militare nella zona nord della capitale, Amazing Wonders si inserisce in un più ampio progetto di rigenerazione urbana temporanea che restituisce il Forte Trionfale alla collettività. Il format punta a coinvolgere non solo appassionati di arte contemporanea ma anche famiglie, bambini e neofiti, invitati a esplorare le opere attraverso il gioco, il movimento e la sperimentazione diretta. Nel corso dei mesi il percorso espositivo è destinato a evolversi grazie alle collaborazioni annunciate con accademie e istituzioni artistiche romane, che vedranno studenti lavorare fianco a fianco con gli artisti per nuove produzioni pensate ad hoc per questi spazi.

Foto: Ufficio Stampa