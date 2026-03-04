Il 6 marzo segnatevelo in agenda (e possibilmente anche a pranzo): debutta la Giornata Internazionale dell’Amatriciana, omaggio a uno dei piatti più amati e identitari della tradizione laziale. Un sugo che è molto più di una ricetta: è storia, territorio, carattere.

E a Roma la celebrazione passa per un formato che promette di far discutere i puristi (in senso buono): i Bombolotti all’Amatriciana firmati dallo chef Giuseppe Mulargia, premiato con il riconoscimento Cucina Italiana per Roma Capitale, proposti al ristorante Le Spighe all’interno dell’FH55 Grand Hotel Palatino.

Perché proprio i bombolotti?

Dimenticate (per un attimo) spaghetti e bucatini. I bombolotti, pasta tipicamente romana dalla forma cilindrica e “gonfia”, sono una vera macchina da guerra del condimento. Porosi, robusti, con quella cavità perfetta per trattenere il sugo: ogni boccone diventa un concentrato di pomodoro, guanciale e pecorino.

Il nome stesso racconta la loro anima: bombolotti per via della forma piena, quasi esplosiva. E se vi sembra una scelta ardita, sappiate che questa pasta era amatissima anche da Alberto Sordi, simbolo di una romanità verace che a tavola non cercava fronzoli, ma sostanza.

L’amatriciana, tra rito e creatività

La versione proposta per la prima edizione della Giornata punta tutto sull’equilibrio: passata di pomodoro vellutata, guanciale amatriciano stagionato rosolato lentamente nel suo grasso, pecorino a crosta nera grattugiato e una macinata generosa di pepe nero.

Un piatto che resta fedele alla tradizione, ma cambia prospettiva grazie al formato. Perché la cucina romana è memoria, sì, ma anche evoluzione continua. E questa giornata nasce proprio per celebrare un patrimonio culturale che unisce generazioni, tavolate e storie di famiglia.

Il segreto? Sta nei dettagli

Qualche chicca per veri amatriciana lovers:

Il guanciale non va stracotto: deve diventare croccante, non duro.

Una parte va tenuta da parte per la mantecatura finale: è lì che si gioca la magia.

Se volete un tocco in più, potete sfumare con un vino bianco poco aromatico.

Semplicità, qualità degli ingredienti e rispetto dei tempi: tre regole che valgono sempre, soprattutto quando si tocca un mostro sacro della cucina laziale.

Il 6 marzo, dunque, non è solo una data sul calendario. È un invito a sedersi, condividere, fare la scarpetta (sì, anche quella) e ricordarsi che a Roma la tradizione non si celebra soltanto: si mangia.

Leggi anche: — Pasta alla Amatriciana, il segreto per il soffritto che in pochi sanno