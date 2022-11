Per gli amanti del cioccolato c’è un luogo paradisiaco a 80 Km da Roma

Chiunque ami il cioccolato e non può farne a meno potrà gustare alcune prelibatezze in un posto unico a pochi km da Roma: avete mai sentito parlare del Museo del cioccolato a Norma?

Chi ha detto che il Lazio non è una tra le regioni più belle dell’Italia? Presenta una serie di borghi e città ricchi di monumenti e luoghi da scoprire. Tradizione, cultura e storia non mancano. Ne è un esempio Norma, un paese in provincia di Latina dove si trova un posto paradisiaco per gli amanti del cioccolato.

LEGGI ANCHE: —Ecco la pasticceria per chi è a dieta: qui potrai assaggiare prelibatezze senza pensieri per il girovita

Norma

Norma, il museo del cioccolato immerso nel verde

Situato su una collina, il museo del cioccolato “Antica Norba” è il posto perfetto per chi vuole trascorrere una giornata diversa e dolce. E’ immerso nel verde delle campagne di Norma, tra boschi e querce secolari dove l’unico rumore è quello del cinguettio degli uccellini.

Il museo può essere il giusto compromesso per accontentare sia piccoli che grandi; infatti, al suo interno vi è un percorso caratterizzato da una serie di tappe tutte da scoprire. Dagli strumenti dei Maya si imparano alcune nozioni sulla piantagione di cacao, si prosegue poi con l’osservazione delle confezioni e le pubblicità del primo Novecento, fino a ricevere interessanti notizie sulla lavorazione del cioccolato nella sala video.

Inoltre, vi è un’antica fabbrica di cioccolato che è stata rimessa a posto e presenta molti macchinari e da uno di quelli, La Fonte del Cioccolato, il cioccolato fuoriesce caldo e profumato così da essere gustato da ogni visitatore.

Ogni anno, la seconda domenica di ottobre, l’azienda organizza il Chocoday, la Festa del Cioccolato. Per l’occasione l’entrata e la visita alla fabbrica e al museo è gratuita. Tutto il percorso è organizzato con una serie di stand gastronomici dove poter gustare le varie prelibatezze. Infine, è presente anche un’area shopping, dove poter acquistare tavolette, uova di cioccolato e tanti altri prodotti, anche gluten free.

FOTO: SHUTTERSTOCK