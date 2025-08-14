Anche in pieno agosto, i Centri di Raccolta AMA restano a disposizione dei cittadini romani, con alcune importanti riaperture che segnano un passo avanti nella gestione dei rifiuti urbani. Dopo i lavori di manutenzione, ha riaperto il Centro di raccolta di Ponte Mammolo, attrezzato per tutte le tipologie di materiali, insieme a quello dell’Olgiata, dedicato in particolare a sfalci e potature. In autunno è prevista anche la riapertura del Centro di Acqua Acetosa.

Queste strutture di prossimità consentono il conferimento gratuito di rifiuti ingombranti, apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e altri materiali “particolari”, con successivo invio a riciclo o recupero. I dati confermano il crescente utilizzo del servizio: nel primo semestre del 2025 sono state raccolte circa 35.500 tonnellate di materiali, oltre 2.500 in più rispetto allo stesso periodo del 2024.

La suddivisione dei materiali raccolti mostra un incremento in quasi tutte le categorie:

Legno: oltre 10.500 tonnellate (+300 rispetto al 2024)

oltre 10.500 tonnellate (+300 rispetto al 2024) Ingombranti tradizionali (letti, materassi, divani, reti): circa 9.300 tonnellate (+1.400)

(letti, materassi, divani, reti): circa 9.300 tonnellate (+1.400) Inerti e scarti edili: oltre 8.000 tonnellate (in linea con il 2024)

oltre 8.000 tonnellate (in linea con il 2024) RAEE, metalli e altro (pile, batterie auto, vernici, oli, abbigliamento, tessili): circa 4.500 tonnellate

(pile, batterie auto, vernici, oli, abbigliamento, tessili): circa 4.500 tonnellate Rifiuti verdi (sfalci, ramaglie, potature): oltre 1.900 tonnellate

Da marzo, mese di avvio del nuovo servizio di raccolta del tessile, sono stati conferiti circa 8 tonnellate di capi di abbigliamento e tessili, poi inviati alle piattaforme specializzate per il riciclo.

“Si tratta di dati in continua e costante crescita per un servizio gratuito a disposizione tutti i giorni dell’anno – sottolinea il Direttore generale di AMA S.p.A., Alessandro Filippi –. L’obiettivo è continuare su questa strada per incrementare ancora i quantitativi di materiali riciclabili, già aumentati notevolmente rispetto allo scorso anno”.

Un segnale positivo per la Capitale, che punta sempre di più su una gestione sostenibile dei rifiuti, anche nei mesi estivi.