Con il freddo in arrivo, c’è chi mette un foglio di alluminio dietro il termosifone per risparmiare. Ma il trucco funziona davvero?

Con il freddo vero in arrivo, il riscaldamento torna a pesare sulle spese di casa e trovare un modo per alleggerire le bollette diventa una priorità. Tra i suggerimenti fai-da-te che circolano più spesso c’è quello di mettere un foglio di alluminio dietro il termosifone: un gesto semplice, economico e alla portata di tutti. Ma può davvero fare la differenza sui consumi oppure è soltanto uno di quei trucchi domestici che promettono più di quanto mantengano?

Perché mettere un foglio di alluminio dietro il termosifone funziona e può aiutarci a risparmiare?

Il principio è scientifico. I termosifoni riscaldano gli ambienti attraverso due meccanismi: convezione e irraggiamento. Nel primo caso scaldano l’aria, che circola nella stanza; nel secondo emettono radiazioni infrarosse, parte delle quali viene assorbita dalla parete retrostante.

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L’alluminio, però, riflette circa il 93-94% degli infrarossi che lo raggiungono. Posizionarne un foglio dietro il calorifero permette quindi di riflettere parte del calore verso l’ambiente, limitandone la dispersione attraverso il muro.

Anche l’ENEA suggerisce l’utilizzo di materiali riflettenti dietro i radiatori per migliorare l’efficienza del riscaldamento domestico.

Attenzione, però, a non aspettarsi miracoli. Il miglioramento dell’efficienza può essere nell’ordine di pochi punti percentuali: la stanza potrebbe riscaldarsi leggermente più velocemente e mantenere il calore più a lungo, consentendo di ridurre i tempi di accensione.

Per ottenere risultati maggiori esistono i pannelli termoriflettenti, realizzati con strati di alluminio e materiale isolante, che possono offrire benefici più consistenti, fino al 10% circa in condizioni favorevoli.

Il risparmio effettivo dipende comunque dalle caratteristiche dell’abitazione, dall’isolamento delle pareti e dall’utilizzo dell’impianto ma, in generale, possiamo affermare che si tratta di un trucco “vero”, non di una delle tante bufale che circolano in giro per il web.

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