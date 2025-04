Il collettivo Molecole trasforma le campane del vetro in opere d’arte: questo è GAU – Gallerie Arte Urbana, giunto al suo nono anno

Dopo il viaggio tra i quartieri più colorati della capitale, dagli animali fantastici di Centocelle al Dante Alighieri di Boccea, dall’Anna Magnani di Cinecittà fino alle riflessioni su rinascita e futuro di Baldo degli Ubaldi, passando per la street art di Corviale e di Torpignattara, la galleria open air di GAU arriva all’Eur, dove la razionalità incontra il sogno urbano. Domenica 11 maggio GAU – Gallerie d’Arte Urbana, format culturale ideato da Progetto Goldstein, per il suo nono anno di vita sceglie di trasformare le strade del quartiere EUR in una galleria a cielo aperto, grazie al lavoro del collettivo artistico MOLECOLE, formato da Gaia Flamigni e Virginia Volpe.

Protagoniste indiscusse le campane della raccolta differenziata per il vetro, reinterpretate in chiave creativa e simbolica dalle artiste, che quest’anno si ispirano alle “Architetture Fantastiche”, regalando al pubblico un viaggio tra forme visionarie, sogni urbani e riflessioni sul nostro modo di abitare la città. Le opere verranno presentate durante due passeggiate guidate – alle 11:00 e alle 15:00 – a cura della storica e critica d’arte Francesca Tuscano, in un dialogo aperto tra arte, architettura e paesaggio urbano.

GAU, un progetto che nasce da una visione

Il progetto GAU nasce da una visione precisa: rendere l’arte accessibile, portandola direttamente nello spazio pubblico, trasformando oggetti funzionali in strumenti di bellezza e consapevolezza. Le campane per la raccolta del vetro diventano così vere e proprie tele, ognuna con un messaggio visivo che stimola riflessione e immaginazione. Questa iniziativa, prodotta dell’associazione Progetto Goldstein, in collaborazione con gli enti pubblici e le istituzioni del territorio, unisce diversi obiettivi: avvicinamento all’arte, promozione culturale e decoro urbano, concretizzati in una forma tanto funzionale quanto creativa.

GAU lascia in eredità al quartiere opere d’arte che impreziosiscono le passeggiate di chi lo attraversa: un’iniziativa di decoro urbano che permette a cittadini e turisti di respirare una boccata di arte e cultura durante una semplice operazione quotidiana come quella di gettare i rifiuti, che diventa occasione di fruizione artistica.

Le passeggiate di GAU

Domenica 11 maggio, prima alle 11:00 e poi alle 15:00, con delle passeggiate guidate nel quartiere EUR con la storica e critica d’arte Francesca Tuscano i partecipanti esploreranno le nuove opere in un dialogo tra arte e spazio urbano, scoprendo le storie e i significati nascosti dietro ad ogni opera.

Il punto di ritrovo e partenza per l’evento è all’incrocio tra Viale Beethoven e Viale della Civiltà del Lavoro.