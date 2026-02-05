A seguito dell’allertamento emesso dal Sistema di Protezione Civile Regionale, si comunica che dal pomeriggio di mercoledì 4 febbraio 2026 e per le successive 18–24 ore sono previste sul territorio del Lazio precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, in particolare sui settori centro-meridionali, con quantitativi cumulati da deboli a moderati.

Le allerte in vigore

Il Centro Funzionale Regionale ha valutato le seguenti condizioni di rischio:

ALLERTA GIALLA per criticità idrogeologica su tutte le Zone di Allerta (4 febbraio)

su (4 febbraio) ALLERTA GIALLA per criticità idraulica sulle Zone di Allerta:

E – Aniene

F – Bacini Costieri Sud (5 febbraio)

Cosa sapere durante le forti piogge

Durante eventi meteorologici intensi possono verificarsi:

Allagamenti di strade e sottopassi

Innalzamento dei livelli di fiumi e corsi d’acqua

Smottamenti e frane, soprattutto nelle zone collinari

Difficoltà nella circolazione stradale e pedonale

Essere informati e adottare comportamenti corretti è fondamentale per ridurre i rischi e tutelare la propria sicurezza.

Cosa fare: comportamenti di autoprotezione

In caso di forte pioggia si raccomanda di:

Evitare spostamenti non necessari

Non sostare in prossimità di fiumi, fossi, argini e sottopassi

Non tentare di attraversare strade allagate, né a piedi né in auto

Mettere in sicurezza oggetti e beni posti in aree esposte ad allagamento

Prestare attenzione alle comunicazioni ufficiali delle autorità competenti

Contatti utili

Per richieste di chiarimenti, informazioni o interventi, è possibile contattare la Sala Operativa della Protezione Civile di Roma Capitale, attiva H24:

Numero verde: 800 854 854

800 854 854 Telefono: 06 67109200

La collaborazione di tutti è essenziale per affrontare in sicurezza le situazioni di emergenza. Restare informati è il primo passo per proteggersi.