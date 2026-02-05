A seguito dell’allertamento emesso dal Sistema di Protezione Civile Regionale, si comunica che dal pomeriggio di mercoledì 4 febbraio 2026 e per le successive 18–24 ore sono previste sul territorio del Lazio precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, in particolare sui settori centro-meridionali, con quantitativi cumulati da deboli a moderati.
Le allerte in vigore
Il Centro Funzionale Regionale ha valutato le seguenti condizioni di rischio:
- ALLERTA GIALLA per criticità idrogeologica su tutte le Zone di Allerta (4 febbraio)
- ALLERTA GIALLA per criticità idraulica sulle Zone di Allerta:
E – Aniene
F – Bacini Costieri Sud (5 febbraio)
Cosa sapere durante le forti piogge
Durante eventi meteorologici intensi possono verificarsi:
- Allagamenti di strade e sottopassi
- Innalzamento dei livelli di fiumi e corsi d’acqua
- Smottamenti e frane, soprattutto nelle zone collinari
- Difficoltà nella circolazione stradale e pedonale
Essere informati e adottare comportamenti corretti è fondamentale per ridurre i rischi e tutelare la propria sicurezza.
Cosa fare: comportamenti di autoprotezione
In caso di forte pioggia si raccomanda di:
- Evitare spostamenti non necessari
- Non sostare in prossimità di fiumi, fossi, argini e sottopassi
- Non tentare di attraversare strade allagate, né a piedi né in auto
- Mettere in sicurezza oggetti e beni posti in aree esposte ad allagamento
- Prestare attenzione alle comunicazioni ufficiali delle autorità competenti
Contatti utili
Per richieste di chiarimenti, informazioni o interventi, è possibile contattare la Sala Operativa della Protezione Civile di Roma Capitale, attiva H24:
- Numero verde: 800 854 854
- Telefono: 06 67109200
La collaborazione di tutti è essenziale per affrontare in sicurezza le situazioni di emergenza. Restare informati è il primo passo per proteggersi.