La Protezione Civile Regionale ha diramato un avviso di allerta meteo per il Lazio, che interesserà anche il territorio di Roma Capitale.
A partire dalla tarda serata di venerdì 23 gennaio 2026 e per le successive 24–36 ore, sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati.
Il Centro Funzionale Regionale ha valutato una situazione di:
🔶 ALLERTA GIALLA PER CRITICITÀ IDROGEOLOGICA
valida su tutte le Zone di Allerta della Regione Lazio.
Raccomandazioni alla popolazione
In occasione di eventi meteorologici intensi, è fondamentale adottare comportamenti prudenti e responsabili.
Durante i periodi di pioggia
- Proteggere locali al piano strada con paratie antiallagamento e chiudere cantine e seminterrati
- Informare tutti i componenti della famiglia sui rischi e sui comportamenti da seguire in emergenza
- Prestare la massima attenzione alle comunicazioni ufficiali diffuse da autorità, radio e tv
In caso di allarme
Fuori casa
- Evitare l’uso dell’automobile se possibile
- Cercare riparo in un luogo sicuro se si è alla guida
- Non sostare o transitare vicino a corsi d’acqua, argini, ponti, passerelle e sottopassi
- Usare il telefono solo in caso di reale necessità
In casa
- Interrompere l’erogazione di energia elettrica e gas, se possibile in sicurezza
- Non bere acqua dal rubinetto
- Evitare seminterrati, cantine e garage
- Prestare particolare attenzione a bambini, anziani e persone fragili
- In caso di necessità, salire ai piani più alti dell’edificio
- Seguire scrupolosamente le indicazioni delle autorità competenti
Kit di emergenza
Si raccomanda di tenere pronto un kit di emergenza, contenente:
- kit di pronto soccorso e medicinali essenziali
- torcia, radio a pile, impermeabili
- acqua e cibo non deperibile
- documenti, chiavi di casa e contanti
Il kit va conservato in un luogo sicuro e facilmente accessibile, preferibilmente ai piani alti dell’abitazione.
Contatti utili
Per informazioni, segnalazioni o richieste di intervento è attiva 24 ore su 24 la Sala Operativa della Protezione Civile di Roma Capitale:
📞 Numero verde: 800 854 854
📞 Telefono: 06 67109200