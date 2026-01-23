La Protezione Civile Regionale ha diramato un avviso di allerta meteo per il Lazio, che interesserà anche il territorio di Roma Capitale.

A partire dalla tarda serata di venerdì 23 gennaio 2026 e per le successive 24–36 ore, sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati.

Il Centro Funzionale Regionale ha valutato una situazione di:

🔶 ALLERTA GIALLA PER CRITICITÀ IDROGEOLOGICA
valida su tutte le Zone di Allerta della Regione Lazio.

Raccomandazioni alla popolazione

In occasione di eventi meteorologici intensi, è fondamentale adottare comportamenti prudenti e responsabili.

Durante i periodi di pioggia

  • Proteggere locali al piano strada con paratie antiallagamento e chiudere cantine e seminterrati
  • Informare tutti i componenti della famiglia sui rischi e sui comportamenti da seguire in emergenza
  • Prestare la massima attenzione alle comunicazioni ufficiali diffuse da autorità, radio e tv

In caso di allarme

Fuori casa

  • Evitare l’uso dell’automobile se possibile
  • Cercare riparo in un luogo sicuro se si è alla guida
  • Non sostare o transitare vicino a corsi d’acqua, argini, ponti, passerelle e sottopassi
  • Usare il telefono solo in caso di reale necessità

In casa

  • Interrompere l’erogazione di energia elettrica e gas, se possibile in sicurezza
  • Non bere acqua dal rubinetto
  • Evitare seminterrati, cantine e garage
  • Prestare particolare attenzione a bambini, anziani e persone fragili
  • In caso di necessità, salire ai piani più alti dell’edificio
  • Seguire scrupolosamente le indicazioni delle autorità competenti

Kit di emergenza

Si raccomanda di tenere pronto un kit di emergenza, contenente:

  • kit di pronto soccorso e medicinali essenziali
  • torcia, radio a pile, impermeabili
  • acqua e cibo non deperibile
  • documenti, chiavi di casa e contanti

Il kit va conservato in un luogo sicuro e facilmente accessibile, preferibilmente ai piani alti dell’abitazione.

Contatti utili

Per informazioni, segnalazioni o richieste di intervento è attiva 24 ore su 24 la Sala Operativa della Protezione Civile di Roma Capitale:

📞 Numero verde: 800 854 854
📞 Telefono: 06 67109200