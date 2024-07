ROMA. Per martedì 9 e mercoledì 10 luglio 2024 è stato diramato un bollettino arancione per allerta caldo.

LEGGI ANCHE: — E’ il posto più fresco di Roma: qui ci sono sempre 16 gradi >>

Le temperature sfioreranno i 40 gradi nelle ore centrali della giornata.

Il Comune di Roma ha emesso un comunicato per informare i cittadini sui comportamenti da seguire, in conformità con le indicazioni del Ministero della Salute.

Tutte le strutture di Roma Capitale hanno attivato i sistemi di allerta, in primo luogo la Protezione civile e il Dipartimento Politiche Sociali.

Come sempre, la Protezione Civile capitolina invita cittadine, cittadini e turisti a scaricare l’OPUSCOLO informativo con i comportamenti da adottare in caso di temperature elevate: troverete indicate quali azioni evitare e cosa fare. Invita inoltre a scaricare l‘APP WAIDY WOW creata da Acea per segnalare le fonti di acqua a disposizione in città.