Da Roma al resto d’Italia, una mail anonima ha fatto scattare l’allarme bomba in oltre cento scuole. Nella Capitale coinvolti anche istituti comprensivi, scuole dell’infanzia e medie: studenti e personale evacuati per consentire i controlli delle forze dell’ordine.

Una mattinata di paura e disagi per studenti, insegnanti e famiglie. Un allarme bomba ha interessato oggi, mercoledì 11 novembre, numerose scuole di Roma, dopo l’invio di una mail anonima contenente pesanti minacce di attentati. Il messaggio, arrivato agli istituti scolastici di diverse città italiane, ha fatto scattare le procedure di sicurezza e l’evacuazione degli edifici coinvolti, mentre le forze dell’ordine hanno avviato le verifiche per escludere la presenza di ordigni.

Nella Capitale le segnalazioni riguardano una ventina di istituti. Tra quelli citati figurano l’Istituto comprensivo Largo San Pio V, la scuola dell’infanzia Ranocchio Scarabocchio e il liceo Seneca. La Prefettura di Roma ha confermato le segnalazioni. L’allarme ha coinvolto quindi realtà scolastiche di diverso grado, con conseguenze anche per le famiglie dei bambini più piccoli, chiamate a riprendere i figli dopo l’evacuazione.

La mail anonima e le minacce: «Un genocidio contro gli italiani»

Il messaggio è firmato da un sedicente Mikhail Andropov, che si presenta come leader di un’organizzazione chiamata Vilayat di Misoginistan. Il testo contiene minacce di morte rivolte agli studenti e al personale scolastico e sostiene che all’interno degli edifici sarebbe stato collocato un ordigno esplosivo.

Tra le frasi più inquietanti compare la minaccia di mettere in atto un «genocidio contro gli italiani». Nella stessa comunicazione il mittente afferma inoltre di aver preparato attentati contro la presidente del Consiglio.

Si tratta di dichiarazioni che hanno fatto scattare l’immediata mobilitazione delle autorità, ma che al momento non costituiscono una rivendicazione attendibile. Le forze dell’ordine stanno effettuando le bonifiche e i controlli negli edifici segnalati. Secondo le prime informazioni diffuse, non sarebbero stati trovati ordigni.

Da Roma a Milano, scuole evacuate in tutta Italia

L’allarme non riguarda soltanto la Capitale. Segnalazioni e interventi di evacuazione sono arrivati da diverse città italiane, tra cui Milano, Pescara, Bergamo, Napoli e Brescia. Situazioni analoghe sono state registrate anche a Modena, Vignola e Sassuolo.

Secondo le informazioni riportate da diverse testate, la stessa comunicazione sarebbe stata inviata a oltre cento istituti scolastici. Una diffusione che ha provocato disagi in numerose comunità, soprattutto nelle scuole dell’infanzia e primarie, dove l’uscita anticipata dei bambini ha richiesto l’intervento dei genitori.

Il nome Mikhail Andropov non è nuovo agli investigatori: lo stesso pseudonimo era comparso nei giorni scorsi in messaggi di minaccia inviati a emittenti televisive europee e in alcune rivendicazioni relative ai falsi allarmi bomba che avevano interessato il traffico aereo. Gli inquirenti stanno valutando anche l’ipotesi di depistaggi.