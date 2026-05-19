La Garbatella si trasforma in un grande laboratorio di idee, parole e confronto. Il 23 e 24 maggio arriva nella storica piazza Damiano Sauli la tappa romana della IX edizione del Festival Treccani della lingua italiana, quest’anno dedicato al tema del “dialogo”.

Un appuntamento gratuito e aperto a tutti, pensato per riflettere sul valore delle relazioni autentiche, sia nella dimensione personale che in quella collettiva. Due giornate di incontri, letture, spettacoli e laboratori che mettono al centro il linguaggio come strumento di connessione e comprensione.

Tra gli ospiti più attesi lo scrittore e sceneggiatore Francesco Piccolo, che porterà il suo monologo “Il maschio Zeno Cosini”, un viaggio nell’identità maschile attraverso il celebre personaggio di Italo Svevo. Spazio anche alla letteratura internazionale con Enrico Terrinoni, anglista e traduttore dell’“Ulisse” di James Joyce, che guiderà il pubblico in una riflessione sul dialogo interiore e sul ruolo del silenzio nell’opera dello scrittore irlandese.

Il Festival toccherà anche la storia istituzionale italiana con un approfondimento dedicato al confronto politico dell’Assemblea Costituente, a ottant’anni dalla nascita della Repubblica. A intervenire saranno la storica Liliosa Azara ed Elisabetta Frontoni, docente dell’Università di Roma Tor Vergata.

Non mancherà lo spazio dedicato alla psicologia e alle relazioni, con gli interventi di Gemma Calamandrei e Alberto Siracusano, che analizzeranno il valore del dialogo nei percorsi psicoterapeutici e nella costruzione del benessere individuale.

Ampio spazio anche al rapporto tra arte, ambiente e linguaggio. Il filosofo Paolo D’Angelo interverrà sul paesaggio come punto d’incontro tra natura e rappresentazione artistica, mentre Luana Toniolo e Maria Cristina Terzaghi approfondiranno il dialogo tra opere, pubblico e nuove tecnologie nei musei contemporanei.

Il Festival, promosso da Fondazione Treccani Cultura in collaborazione con Roma Tre e Municipio Roma VIII, con il sostegno di Regione Lazio, Arsial e Roma Capitale, guarda anche ai giovani e alla musica. Il rapper Kento e la rappresentante di Save the Children Italia Antonella Inverno parleranno del rap come strumento educativo e sociale, mentre la giornalista Sofia Assante dialogherà con la cantautrice Casadilego per il format “Le parole delle canzoni”.

In programma anche l’intervento dell’etologo Enrico Alleva, dedicato ai meccanismi di comunicazione e relazione nel mondo animale.

Due giorni per ascoltare, confrontarsi e riscoprire il valore delle parole nel cuore della Garbatella.