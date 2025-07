Il giovane sassofonista Alfio Russo sarà tra coloro che animeranno il Giubileo dei Giovani il prossimo 2 agosto. Scopri la sua storia.

A soli 14 anni, il giovane sassofonista siciliano Alfio Russo, sarà tra i protagonisti dell’evento organizzato in vista del Giubileo dei Giovani. Il prossimo 2 agosto l’artista salirà sul palco allestito nell’area dell’Università di Tor Vergata, portando la sua musica e la sua energia – insieme al suo messaggio di fede – in un evento che si preannuncia intenso e partecipato.

Leggi anche: — Giubileo dei Giovani: bus e treni fino a tardi per tutti

Alfio Russo al Giubileo dei Giovani con il suo Sax

Ha soli 14 anni ma è già reduce da importanti esperienze musicali e televisive. Il suo nome è Alfio Russo e sarà tra gli artisti chiamati ad animare il Giubileo dei Giovani, in programma il 2 e 3 agosto a Tor Vergata.

La sua esibizione è in programma proprio nel corso della giornata di sabato 2, quando l’area sarà accessibile già a partire dalle nove del mattino e accoglierà migliaia di pellegrini e giovani provenienti da tutto il mondo.

Alfio, che ha già partecipato al Giubileo delle Famiglie, proporrà un repertorio variegato: brani celebri e arrangiamenti originali pensati per coinvolgere il pubblico e lanciare un chiaro messaggio.

“Il mio ruolo sul palco – ci ha raccontato – sarà quello di dare voce al sax, creando un dialogo con il pubblico, cercando di trasmettere tutta la passione e l’energia che metto in ogni nota”.

Chi è Alfio Russo, il giovane sassofonista

Alfio Russo è un giovane sassofonista nato ad Adrano, in provincia di Catania, nel 2011. Ha studiato musica sin da quando aveva 7 anni e da allora non ha mai smesso di esplorare il mondo sonoro, spaziando in vari generi dal jazz al funk, dal soul al pop.

Ha vinto numerosi concorsi, ottenuto premi prestigiosi come il “Premio Marco Tamburini” al Castelbuono Jazz Festival, ed è stato ospite in programmi televisivi come “Italia’s Got Talent”, “I Fatti Vostri” su Rai 2, “Clorofilla” su Rai Gulp e “Bel Tempo si Spera” su TV2000.

Alla sua giovanissima età, ha già suonato nei principali jazz club siciliani, alla “Casa del Jazz” di Roma e perfino in Danimarca, partecipando al progetto internazionale “European Jazz’s Cool”.

Ha inoltre frequentato delle masterclass con maestri come Rosario Giuliani e Chris Collins, consolidando una formazione musicale di grande spessore. Il suo legame con la fede e la spiritualità, testimoniato anche da video e interviste, è un tratto distintivo del suo percorso, che unisce talento, sensibilità e visione e che lo accompagnerà anche nella sua esibizione al Giubileo dei Giovani.

Photo Credits © Alfio Russo Sax