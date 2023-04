La pianista e compositrice romana torna in concerto a Roma il 6 maggio alle ore 19.00 dopo lungo tempo. Qusta volta al suo fianco in uno spettacolo davvero imperdibile il batterista Marcello Piccinini (Dardust, Beatrice Antolini etc.).

Dopo un lungo periodo di assenza dalla capitale Alessandra Celletti torna in concerto a Roma al Monk sabato 6 maggio alle 19.00, questa volta accompagnata dal batterista e percussionista Marcello Piccinini (Dardust, Beatrice Antolini etc.) già suo partner in altre occasioni. Un evento davvero straordinario che tutti gli amanti della buona musica non dovrebbero perdere.

Un live che testimonia la natura libera e sperimentale dell’artista romana che proprio recentemente ha intrapreso una collaborazione con il videomaker di origine eritrea Dario Zaid con il quale ha realizato tre interessantissimi video. Pianista di fama internazionale, Alessandra Celletti ha all’attivo una carriera concertistica in Italia, Europa, Africa, India e Stati Uniti, oltre 20 produzioni discografiche prodotte da etichette inglesi e americane e milioni di ascolti su Spotify. Diplomata al Conservatorio di Santa Cecilia di Roma parte da una formazione classica ma l’attitudine a sperimentare fa sì che le sue esperienze si moltiplicano con deviazioni interessanti anche nel campo del rock, dell’avanguardia e dell’elettronica.

Tantissime le collaborazioni con artisti italiani (da Gianni Maroccolo a Claudio Rocchi, ai Marlene Kuntz, a Franco Battiato) e internazionali, tra cui Hans Joachim Roedelius, pioniere dell’elettronica tedesca con Brian Eno e i Cluster. E proprio sulle note di un brano scritto da Brian Eno e Hans Joachim Roedelius, la celebre By this River, si aprirà il concerto al Monk. Il concerto è fortemente voluto da Andrea Leone che partecipa alla produzione dell’evento.

Alessandra Celletti

Monk – Sala Teatro

Via Giuseppe Mirri, 35, 00159 Roma RM, Italy

sab 6 mag, 19:00

Biglietto 15 €

Apertura porte18:00

Questo è un evento 18+

Presentato da Ausgang Srl.

L’ingresso è gratuito fino a 12 anni

Foto autorizzate da Alessandra Celletti