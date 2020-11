Alberto Angela libro 2020 su Roma: l’annuncio sui social

Alberto Angela ha annunciato sui social network l’uscita del suo libro 2020 dedicato a Roma: ecco di cosa si occuperà il prossimo lavoro del celebre divulgatore.

Tra le tante notizie di questo 2020 ne arriva finalmente una lieta: il nuovo libro di Alberto Angela dedicato a Roma! Proprio così: ad annunciarlo è stato direttamente il celebre divulgatore tramite i suoi canali social, facendo la gioia di tutti i suoi fan – romani e non! Ma di cosa parlerà questo nuovo libro? E soprattutto quando uscirà?

Alberto Angela: ecco il nuovo libro 2020 dedicato a Roma

“Carissimi – ha esordito Alberto Angela sul suo Facebook ufficiale – è con grande gioia che vi presento il mio nuovo progetto editoriale in uscita il 24 novembre. Si tratta del primo volume, L’ultimo giorno di Roma, che dà il via ad una trilogia che racconta uno dei momenti chiave della nostra Storia: l’epoca di Nerone e l’incendio di Roma del 64 d.C.”

Il libro, dunque, racconterà com’era Roma prima del tristemente celebre incendio. Una Roma differente, meno sontuosa e ancora fatta prevalentemente di legno. A questo racconto verosimile, scritto grazie a un lavoro certosino di ricerca, seguiranno altri due libri: uno dedicato ai giorni dell’incendio e un terzo ai giorni successivi al tragico evento.

L’ultimo giorno di Roma è il primo di tre volumi

“Questi tre volumi – scrive ancora Alberto Angela – analizzano anche una delle figure più controverse dell’antica Roma: Nerone. Si tratta di una figura complessa e difficile, che, non a caso, è uno dei personaggi storici più trattati in numerosi film, romanzi e saggi […] Ve lo dico sinceramente, ho scritto il libro che avrei sempre voluto leggere sull’incendio di Roma, ma che non sono mai riuscito a trovare. Semplicemente perché il fuoco nella capitale di Nerone è un tema assai poco trattato, tranne rarissime eccezioni”.

“Ho scritto il libro che avrei sempre voluto leggere sull’incendio di Roma”

“Lo stile – conclude l’autore – è quello che conoscete dei miei libri precedenti: il contenuto è da libro di storia, mentre lo stile è da romanzo. Mi ha aiutato molto il fatto di vivere da più di 50 anni a Roma. È stato così possibile ricostruire con grande precisione le atmosfere che vi accompagneranno nel racconto, dai tagli di luce mattutini, al riverbero dei marmi, al rumore del Tevere, al calore e all’aria ferma di un’estate rovente… Il racconto inizia da una donna, come accade quasi sempre nei miei libri. I suoi occhi osservano un tramonto… infuocato. Buona lettura!”

Tutti pronti ad andare in libreria? Di sicuro sì. Anche perché il nuovo libro di Alberto Angela, L’ultimo giorno di Roma, sarà di certo uno degli eventi più lieti di questo 2020.

foto: Kikapress