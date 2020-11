Alberi di Natale a Roma veri e artificiali: ecco dove conviene acquistarli

Ecco dove comprare i migliori alberi di Natale a Roma

L’ 8 dicembre si avvicina e tutti i romani non vedono l’ora di decorare le proprie case con luci, addobbi e, ovviamente, con l’albero di Natale.

Ma dove acquistarlo? Che sia vero o finto ecco dove comprare il più bello.

In questo vivaio si possono trovare abeti di diverse specie e varietà, di tutte le dimensioni. La scelta varia da alberi di natale da 80/100 cm per i spazi più piccoli, fino ad abeti alti 3 metri per i grandi spazi interni o giardini. Viene inoltre offerto un servizio a domicilio in cui, dato che la consegna viene effettuata direttamente dagli addetti del vivaio, gli alberi non vengono danneggiati in alcun modo. La scelta varia tra Abete Rosso, Abete del Caucaso e molti altri, non resta che decidere quale vi piace di più!

Via della Maglianella, 51

Tel: 06 6695 9200

Il Vivaio San Placido fornisce un‘ampia scelta di abeti, di tutti i generi. Le richieste verranno soddisfatte sia per chi cerca un abete naturale, sia per chi ne cerca uno artificiale. C’è inoltre una vasta scelta tra le dimensioni, ce n’è per tutti i gusti. Infine, se si acquista un albero di natale in questo vivaio, le decorazioni sono scontate del 10%.

Via Ardeatina, 620 – Roma (Rm) 00178

06 5034568

Vivaio Balduzzi

Il vivaio Balduzzi a Roma dispone di una grande varietà di piante ma soprattutto di alberi di Natale. In questo negozio si possono trovare abeti naturali, artificiali e innevati, dai più piccoli ai più grandi. Il vivaio inoltre dispone di una grande quantità di decorazioni natalizie, per la casa e non. Insomma qui potrete trovare tutto ciò che vi occorre per portare il Natale nelle vostre case.

Via Dei Laghi, Km 4.300, 00047 Marino RM

Tel: 06.9384577

Vivaio Bonsaidea

Il vivaio Bonsaidea è un ottimo posto dove acquistare un albero di Natale. Un vasto assortimento che lascia con l’imbarazzo della scelta. Gli abeti variano dall’ Abies Picea (Abete Rosso) all’Abies Nordmanniana, dal Punges Glauca all’Abies Numidica e all’Omorika.

Via Ardeatina 521/c ROMA RM

Tel. 06 5038778

Ora non resta che scegliere l’abete perfetto per portare il clima natalizio nelle vostre case!