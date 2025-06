Che sapore ha il miglior gelato del Giubileo? Qual è la pizza che un pellegrino non può assolutamente perdersi? Che sapore ha il miglior gelato del Giubileo? E il cocktail più buono da assaggiare dedicato all’Anno Santo? La risposta sarà scritta nel Giubileo del Gusto, il progetto di Fipe Confcommercio Roma, vincitore del Bando 2024 per il sostegno alla competitività delle imprese e per lo sviluppo economico del territorio della Camera di Commercio di Roma, che mira a valorizzare i giovani ristoratori romani attraverso una narrazione autentica e coinvolgente.

Il contest è dedicato a titolari under 45 dei pubblici esercizi di Roma e provincia (ristoranti, pizzerie, bar, gelaterie, enoteche, locali da ballo, stabilimenti balneari) disposti a mettersi in gioco. Per partecipare basterà inviare una ricetta pensata per il Giubileo. Per candidarsi ci sarà tempo fino al 5 luglio 2025, inviando tramite il form dedicato la propria ricetta originale o rivisitata per l’occasione, che dovrà essere presente in carta almeno fino a dicembre 2025 (iscrizione contest https://tally.so/r/wMg2pY).

La “call to action” ambisce anche a rintracciare storie imprenditoriali virtuose che si distinguono per creatività, innovazione e passione, nonché per quel tocco di romanità che rappresenta il territorio. “Con il progetto Il Giubileo del Gusto – commenta Il presidente FIPE Confcommercio Roma, Sergio Paolantoni – vogliamo sottolineare il ruolo fondamentale che le imprese giovanili (l’11,6% delle imprese attive nel Lazio) hanno nel tessuto economico del nostro territorio e raccontare le storie imprenditoriali di chi, ogni giorno, con coraggio e passione, contribuisce allo sviluppo del settore e all’immagine positiva della città. I pubblici esercizi sono spazi di aggregazione, di identità territoriale, cuore pulsante di una città viva e dinamica. Siamo ambasciatori dell’ospitalità e della cultura italiana. La nostra cucina è uno dei principali motivi per i quali un turista decide di tornare in Italia“.

Una giuria interna valuterà le candidature e selezionerà i 12 protagonisti del progetto,che racconteranno la loro storia e ricetta in video-interviste promosse sui canali di Confcommercio Roma e del media partner The Roman Post,ed entreranno di diritto nell’Itinerario del Gusto: la mappa con le tappe imperdibili dalla colazione al dopocena per i pellegrini in visita a Roma. L’obiettivo finale sarà quello di costruire un percorso gastronomico, una mappa pensata per turisti e pellegrini che avranno l’opportunità di scoprire, ad esempio, il miglior gelato del Giubileo, la pizza imperdibile per un pellegrino, il cocktail più buono dedicato all’Anno Santo.

Nella seconda metà di settembre si terrà l’evento finale con i 12 protagonisti del progetto e la presentazione dell’Itinerario del Gusto: le mappe, in formato digitale e cartaceo, verranno distribuite in zone strategiche della città.

LINK PER ISCRIVERSI AL CONTEST: https://tally.so/r/wMg2pY

Contatti Coordinamento Progetto

06.68437265 – 06.68437605

Email: fipe@confcommercioroma.it

www.fiperoma.com