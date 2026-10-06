Corpi che raccontano e parole che danzano. Dal 17 ottobre al 13 dicembre 2026, il Molinari Art Center Teatrolibero (Via Antonino Lo Surdo 51) alza il sipario sulla XXXII edizione di CONTAMINAZIONI, la rassegna ideata nel 1994 da Giacomo Molinari e sostenuta dalla Regione Lazio con il patrocinio del Municipio Roma XI Arvalia Portuense. Un cartellone di dieci spettacoli pensato per esplorare le nuove forme della scena contemporanea e offrire uno spazio di confronto tra generazioni, linguaggi e pubblico.

La doppia anima della rassegna: Respiri e LaBox

Il festival si snoda attraverso due percorsi autonomi ma fortemente complementari:

RESPIRI rappresenta la sezione interamente dedicata alla danza contemporanea e alla ricerca coreografica. Attraverso cinque spettacoli, la rassegna mette al centro i giovani coreografi e le nuove generazioni della scena tersicorea, trasformando il corpo e il movimento in uno strumento originale di racconto del presente.

LABOX è invece la sezione focalizzata sulla prosa e sulla parola drammaturgica. I suoi cinque appuntamenti danno voce alla nuova drammaturgia e alle scritture contemporanee, facendole dialogare direttamente con le opere e la lezione dei grandi autori della tradizione teatrale.

“Danza e teatro utilizzano strumenti diversi, ma condividono la stessa necessità: raccontare l’essere umano e il tempo che abita.” — Giacomo Molinari

Un presidio culturale per il territorio

Nato per superare la concezione tradizionale della scatola teatrale, il Teatrolibero del Molinari Art Center si conferma un punto di riferimento fondamentale per il Quartiere Portuense / Marconi, un’area della Capitale storicamente alla ricerca di spazi performativi e di sperimentazione. La manifestazione punta a rafforzare il legame con la comunità locale e ad avvicinare un pubblico sempre più ampio ed eterogeneo alle arti dal vivo.

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