Nuovi appuntamenti educativi legati alla mostra “Flowers. Meravigliosa natura” coinvolgono bambini e adulti. Partirà a luglio, invece, il Chiostro Summer Art 2026

Il Chiostro del Bramante rinnova la propria attenzione verso le famiglie con un programma ricco di attività educative e creative ispirate alla mostra “Flowers. Meravigliosa natura”. L’obiettivo è offrire a bambini e adulti un’esperienza coinvolgente che unisca arte e natura, all’interno di uno dei luoghi culturali più affascinanti di Roma. La proposta per la primavera e l’estate include le nuove Domeniche in famiglia, con il percorso “Piccoli Naturalisti”, e un ampio calendario di iniziative dedicate ai più piccoli.

Domeniche in famiglia – “Piccoli Naturalisti”

Dal 19 aprile 2026, ogni domenica alle 10.30, prende il via un appuntamento pensato per le famiglie che desiderano esplorare la mostra con uno sguardo curioso e attento, proprio come dei piccoli naturalisti. L’esperienza inizia negli spazi esterni del Chiostro, dove si osservano opere ed elementi naturali, e prosegue con un laboratorio di disegno botanico e creazione condivisa. Qui adulti e bambini collaborano, stimolando fantasia e creatività. Al termine dell’attività guidata, è possibile visitare liberamente la mostra, seguendo i propri tempi.

Il percorso è pensato per famiglie con bambini tra i 4 e i 10 anni ed è disponibile in italiano e inglese. Ha una durata di circa un’ora, seguita dalla visita autonoma. La partecipazione prevede la prenotazione, ma è possibile accedere anche direttamente in biglietteria, compatibilmente con i posti disponibili.

Informazioni pratiche

Il costo include sia l’attività che l’ingresso alla mostra:

Bambini fino a 10 anni: 15 €

Adulti accompagnatori: 19 €

Fratelli più piccoli: 10 €

La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata online o presso la biglietteria.

Chiostro Summer Art 2026

Accanto agli appuntamenti domenicali, durante l’estate il Chiostro propone il progetto Chiostro Summer Art 2026, un percorso settimanale dedicato a bambini dai 4 agli 11 anni. Le attività si svolgeranno dal 9 giugno al 17 luglio e dal 31 agosto al 4 settembre 2026, dal lunedì al venerdì, con orario 8.30–16.30.

Ogni settimana è organizzata attorno a un tema diverso, con laboratori creativi, esplorazioni, uscite e momenti di gioco. Il programma include pasti e materiali e si basa su un approccio partecipativo, pensato per stimolare curiosità, immaginazione e interesse verso l’arte e il mondo naturale.

Info e prenotazioni