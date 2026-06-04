Agriturismo Parco delle Querce: 18 anni nella Tuscia con grande festa e omaggio al territorio tra musica e natura

VALENTANO – Una serata di festa, musica e convivialità immersa nel verde della Tuscia. L’Agriturismo Parco delle Querce di Valentano celebra il prossimo 20 giugno il suo diciottesimo anniversario di attività con un evento speciale aperto al pubblico, pensato come un grande momento di condivisione e come omaggio al territorio che lo ospita.

Un traguardo importante che racconta una storia di passione e continuità: diciotto anni fa Cristiano Germani e Simona Foderini hanno dato vita a un progetto nato come sogno e diventato oggi una realtà consolidata dell’ospitalità in Tuscia. Un luogo che negli anni ha saputo costruire un’identità forte, basata su accoglienza autentica, legame con la natura e valorizzazione delle tradizioni locali.

Per celebrare questa ricorrenza, il grande giardino dell’agriturismo si trasformerà in una location a cielo aperto, pronta ad accogliere ospiti e visitatori tra tappeti sull’erba, luci soffuse e un’atmosfera informale pensata per vivere la serata all’insegna della semplicità e dello stare insieme.

Protagonista della festa sarà anche la musica dal vivo, con una band che omaggerà il grande cantautorato italiano attraverso un repertorio capace di evocare emozioni, ricordi e radici culturali condivise.

Non mancheranno i simboli che raccontano l’identità del luogo: tra questi la distribuzione di cappelli di paglia agli ospiti, gesto che richiama la tradizione contadina e il forte legame con il mondo rurale, da sempre parte integrante della filosofia del Parco delle Querce.

Uno dei momenti più attesi della serata sarà il taglio della torta celebrativa, seguito da un brindisi collettivo con spumante offerto dalla struttura, come segno di ringraziamento verso tutte le persone che in questi diciotto anni hanno scelto l’agriturismo per soggiorni, eventi e momenti speciali.

«Questo anniversario non appartiene solo a noi, ma a tutti coloro che hanno condiviso questo percorso – raccontano i proprietari –. A chi è tornato più volte, a chi ha festeggiato qui i propri momenti importanti, a chi ha creduto nella nostra idea di ospitalità e nella bellezza della Tuscia».

Il diciottesimo anniversario rappresenta non solo un punto di arrivo, ma anche l’inizio di una nuova fase per il Parco delle Querce, che guarda al futuro con nuovi progetti legati alla ruralità, alla cucina tradizionale e alla valorizzazione del territorio.

Una festa, dunque, che diventa anche racconto: di radici, comunità e identità nel cuore della Tuscia, dove natura e ospitalità continuano a intrecciarsi in un’unica esperienza.

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