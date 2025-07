Concerto a Roma degli Afterhours al Parco della musica: tutti i dettagli sulla scaletta tanto attesa dai fan

E’ iniziato il countdown per il concerto a Roma degli Afterhours, una delle band più amate dal pubblico a livello internazionale. Capitanata da Manuel Agnelli insieme agli altri membri quali Viti, Ciffo e Prette, il gruppo è in tour per celebrare i 20 anni dell’album “Ballate per piccole iene“. Il 5 e il 6 luglio si esibiranno all’Auditorium Parco della musica con una scaletta strepitosa.

Afterhours all’Auditorium a Roma: i dettagli sulla scaletta

Nell’attesa di scatenarci insieme alla band, scopriamo insieme quali sono i brani che compongono la scaletta del tour 2025 degli Afterhours:

La sottile linea bianca, Ballata per la mia piccola iena, È la fine la più importante, Ci sono molti modi

La vedova bianca, Carne fresca, Male in polvere, Chissà com’è, Il sangue di Giuda, Il compleanno di Andrea, BIS 1: La canzone di Marinella (cover di Fabrizio De André), Strategie, Germi, Lasciami leccare, l’adrenalina, Dea, La verità che ricordavo, Male di miele, Quello che non c’è, BIS 2:Non si esce vivi dagli anni ’80, Padania, Bye Bye Bombay, BIS 3: Non è per sempre, Voglio una pelle splendida.

L’elenco è certo ma è possibile che venga modificato per vari motivi.

Dopo la tappa a Roma, gli Afterhours partiranno alla volta di Milano dove si esibiranno martedì 8 luglio, poi a seguire mercoledì 9 luglio a Padova – Sherwood Festival, sabato 12 luglio ad Arezzo – Mengo Music Fest, martedì 15 luglio a Brescia – Brescia Summer Music – Arena Campo Marte, sabato 19 luglio a, Pordenone – Pordenone Blues & C. Festival, mercoledì 23 luglio a Napoli – Noisy Naples Fest – Arena Flegrea, venerdì 25 luglio a Servigliano (FM) – NoSound Fest – Parco Della Pace, sabato 26 luglio a Bellaria Igea Marina (RN) – Beky Bay (SOLD OUT), venerdì 1 agosto a Cagliari – Arena in Fiera, domenica 3 agosto ad Assisi (PG) – Suoni Controvento – Rocca Maggiore, venerdì 8 agosto a Locorotondo (BA) – Locus Festival, domenica 10 agosto a Reggio Calabria – Fatti di Musica Festival -Tempietto Arena, mercoledì 13 agosto a Zafferana Etnea (CT) – Anfiteatro Falcone e Borsellino.