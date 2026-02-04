A Roma gli affitti non aumentano ovunque: c’è una zona della città dove sono addirittura diminuiti.

Il caro affitti è un problema in tante città italiane e continua a essere uno dei temi più sentiti a Roma, dove trovare una casa in locazione a prezzi accessibili sembra sempre più difficile. I dati di fine 2025 raccontano infatti di un mercato in forte tensione, con canoni medi in costante aumento e nuovi record raggiunti in diversi quartieri della Capitale. Eppure, accanto a questo scenario così drammatico, viene fuori anche una notizia del tutto inattesa: c’è una zona della città in cui gli affitti sono diminuiti, in netta controtendenza rispetto al resto di Roma. Ma di quale zona si tratta?

LEGGI ANCHE: Mostre febbraio 2026 a Roma: la guida aggiornata

Roma: la zona della città dove gli affitti sono diminuiti

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Secondo i dati riportati da un’analisi del portale immobiliare Idealista, la flessione più significativa dei canoni si registra nel quadrante nord della città, nell’area compresa tra Giustiniana, La Storta e Olgiata.

Leggi anche: — Dove si vive meglio (e peggio) a Roma: redditi e quartieri sotto la lente

In queste zone, nel mese di dicembre, gli affitti hanno segnato un calo del 4,7%, il più marcato a livello cittadino. Il dato si traduce in cifre concrete: un appartamento di circa 80 metri quadrati viene oggi affittato a un canone medio di 976 euro, una soglia ormai rara nel panorama romano.

Il calo di questa zona appare ancora più rilevante se confrontato con l’andamento generale del mercato. A dicembre 2025, Roma ha toccato il massimo storico con una media di 18,7 euro al metro quadro, trainata soprattutto da quartieri come Garbatella e Centro Storico, dove per la stessa metratura si superano abbondantemente i 2.400 euro mensili.

Nel caso di Giustiniana–Olgiata, la diminuzione sembra rappresentare una correzione fisiologica dopo i picchi dell’autunno, pur restando su base annua leggermente più alta rispetto al 2024. Un segnale che, per chi cerca casa, può fare davvero la differenza.

Photo Credits: Shutterstock