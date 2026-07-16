L’Aeroporto di Roma Fiumicino “Leonardo da Vinci” è il migliore d’Europa anche per il 2026: il motivo di questa riconferma.

L’aeroporto “Leonardo da Vinci” di Roma Fiumicino conquista ancora una volta il vertice della classifica degli scali: per il quinto anno consecutivo il principale aeroporto della Capitale è stato premiato come il migliore di tutta Europa nella categoria riservata agli aeroporti con oltre 40 milioni di passeggeri. Un risultato che nasce dalla combinazione di diversi fattori come innovazione, servizi efficienti, sostenibilità e investimenti destinati a trasformarne il futuro.

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L’aeroporto di Roma Fiumicino è il migliore d’Europa per il quinto anno di fila

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. L’Aeroporto di Roma Fiumicino ha ottenuto l’ACI Europe Best Airport Award 2026, consegnato a Praga durante il congresso annuale dell’associazione degli aeroporti europei. Per il Leonardo da Vinci si tratta dell’ottavo riconoscimento dal 2018 e del quinto consecutivo, una continuità senza precedenti tra i grandi scali continentali.

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Il verdetto non deriva da un sondaggio tra i viaggiatori, ma dalla valutazione di una giuria indipendente formata da rappresentanti di istituzioni come Commissione europea, Eurocontrol, EASA ed ECAC. A convincere i giudici sono stati l’efficienza delle operazioni, la qualità dei servizi e i risultati ambientali, sociali e di governance. Particolare attenzione è stata riservata anche all’impiego dell’intelligenza artificiale e dei sistemi predittivi.

Nel 2025 Fiumicino ha superato per la prima volta i 51 milioni di passeggeri, raggiungendo quota 51,3 milioni: il 4% in più rispetto al 2024 e il 18% sopra i livelli del 2019. Per il 2026 l’obiettivo è arrivare a 53 milioni.

Aeroporti di Roma ha inoltre avviato un piano di sviluppo sostenibile da nove miliardi di euro, pensato per accogliere fino a 100 milioni di viaggiatori l’anno entro il 2046. Il riconoscimento europeo si aggiunge al settimo posto mondiale nella classifica Skytrax 2026 e alla certificazione a cinque stelle, che colloca lo scalo romano tra gli aeroporti più prestigiosi ed efficienti al mondo.

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