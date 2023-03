L’aeroporto di Fiumicino vince per il sesto anno consecutivo il premio di “miglior aeroporto d’Europa”. Non era mai accaduto.

L’importante riconoscimento per l’aeroporto

L’ACI, Airports Council International, ha assegnato al Leonardo Da Vinci di Fiumicino il premio come miglior aeroporto sopra i 40 milioni di passeggeri in Europa per il sesto anno consecutivo.

Questo tipo di riconoscimento viene conferito sulla base dei risultati del sondaggio “Airport Service Quality 2022”, che per l’ennesima volta ha individuato il Leonardo Da Vinci di Fiumicino come il migliore.

L’Airport Service Quality è un sondaggio internazionale sulla soddisfazione della clientela, condotto attraverso un questionario distribuito ai passeggeri durante l’imbarco. Questo sistema permette di assegnare i premi e i riconoscimenti sulla base delle opinioni degli stessi clienti.

Già nel 2020 si festeggiava questo traguardo, considerato che nessuno aveva mai ottenuto il premio per tre anni consecutivi. Il 2022, addirittura, ha segnato il sesto anno consecutivo, stabilendo un vero e proprio primato in Europa.

Altri premi e riconoscimenti

Oltre a vincere il premio complessivo per il miglior aeroporto in Europa, il Leonardo Da Vinci di Fiumicino colleziona altri tre premi in questo 2022, ricco di soddisfazioni.

A cominciare proprio dal premio per l’aeroporto più gradevole, che va di pari passo con quello per “il personale più dedicato”. Da non sottovalutare, specialmente nel periodo post-pandemia, l’importanza del terzo riconoscimento ricevuto per “l’aeroporto più pulito”.

Questi grandi riconoscimenti certificano il livello eccellente che gli aeroporti italiani hanno raggiunto negli ultimi anni. Il Leonardo Da Vinci di Fiumicino rimane sicuramente un vanto nel nostro paese e in tutta Europa, avendo raggiunto degli standard elevatissimi.

Dal 2017 al 2022, Fiumicino riceve la massima onorificenza in Europa sulla qualità del proprio servizio, nella speranza di allungare la serie positiva anche al 2023.