L’aeroporto di Ciampino nasce nel 1916, un anno dopo l’entrata in guerra dell’Italia nel primo conflitto mondiale, e venne scelto per la sua posizione strategica.

La storia dell’aeroporto di Ciampino

L’aeroporto di Ciampino vede la luce nel 1916 ed è tra i primi esempi aeroportuali in Italia. A voler essere precisi, il primo aeroporto italiano è quello di Roma Centocelle, inaugurato nel 1909, dal quale negli anni ’20 partirono molti voli diretti verso verso l’Asia. Tra questi ricordiamo il Raid Roma Tokyo, portato a termine dagli aviatori Guido Masiero e Arturo Ferrarin. Ad oggi l’aeroporto di Centocelle è sede di un’installazione militare del Ministero della Difesa, non in uso per i voli di linea.

Torniamo quindi all’aeroporto di Ciampino, stabilito in quel luogo per l’assenza di forti venti e la posizione strategica che assumeva grazie al facile collegamento con la stazione ferroviaria e Via Appia Nuova. Considerata la data di inaugurazione, viene da molti chiamato il primo aeroporto di Roma e tra i più antichi in Italia.

Curiosamente il primo volo commerciale dell’aeroporto di Ciampino non fu italiano. Il 2 Aprile 1946 la Trans World Airlines fece partire un volo tra Stati Uniti e Italia, diventando così il primo volo transatlantico del dopoguerra. Una tratta che venne prolungata fino al Cairo e ad Atene.

I lavori di ammodernamento

Inizialmente, Ciampino fu pensato come cantiere per dirigibili e i primi voli che seguirono il 1916, anno di inaugurazione, furono studiati in questo modo. Infatti, furono disposti voli di recupero dirigibili, voluti dalla Regia Marina per ricoverare le navi del traffico tirrenico. Bisogna attendere il 1924 per la prima modifica dell’attuale aeroporto. La Regia Aeronautica scisse l’aeroscalo di Ciampino dal campo di aviazione di Fiorano.

I veri lavori di ammodernamento arrivarono nel 1950, in occasione del Giubileo. La pista sud e la pista nord furono unificate e l’aeroporto raggiunse livelli di sicurezza elevati. Per questo, anche dopo l’inaugurazione di Fiumicino nel 1961, Ciampino fu scelto per molti anni da personalità importanti dello stato e internazionali. Ad oggi Ciampino viene considerato un passo indietro rispetto ad altre realtà aeroportuali italiane, ma rimane uno degli aeroporti più antichi d’Italia, il più antico ancora in attività.