La città in allarme per gli aerei militari a bassa quota sopra Roma: qual è il vero motivo di questi strani sorvoli.

Il rombo improvviso di aerei militari nei cieli di Roma che si sta sentendo in questi giorni può facilmente generare timore, soprattutto in un periodo segnato da tensioni internazionali e notizie che non fanno che alimentare l’incertezza. Quando i velivoli sorvolano la città a bassa quota, l’istinto è quello di collegare il fenomeno a possibili emergenze o operazioni straordinarie. Ma dietro questo scenario, apparentemente inquietante, si nasconde una realtà ben diversa. Ma qual è il vero motivo dei sorvoli a bassa quota visti in questi giorni nei cieli della Capitale?

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Aerei militari a bassa quota su Roma: perché i cittadini sono preoccupati

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nel primo pomeriggio di ieri, il passaggio a bassa quota di aerei militari sopra la Capitale ha attirato l’attenzione di molti cittadini, generando segnalazioni e discussioni sui social. Il rumore intenso e la quota ridotta dei velivoli hanno fatto pensare a esercitazioni o situazioni critiche, alimentando un clima di apprensione diffusa.

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A contribuire alla tensione anche alcune lievi scosse di terremoto registrate nei giorni precedenti, che hanno portato alcuni a ipotizzare collegamenti tra i due eventi, in realtà inesistenti.

In realtà, il sorvolo degli aerei militari è legato alle celebrazioni del 17 marzo, giornata dedicata all’Unità Nazionale, alla Costituzione, all’Inno e alla Bandiera.

Il passaggio dei velivoli, autorizzato dal Ministero della Difesa, rientra nel programma delle cerimonie istituzionali all’Altare della Patria, con la partecipazione del Presidente della Repubblica. Una formazione ridotta delle Frecce Tricolori sorvolerà oggi la città come omaggio simbolico alla storia e all’identità del Paese, trasformando quello che sembrava un segnale d’allarme in un momento di celebrazione nazionale.

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