L’immensa carriera di Pippo Baudo è stata intrecciata indissolubilmente con Roma, città che non ha rappresentato soltanto il palcoscenico dei suoi trionfi televisivi, ma che è stata anche la cornice dei momenti più privati. Le piazze monumentali, i teatri storici, i vicoli nascosti: in ogni angolo della Capitale Baudo ha lasciato un frammento della sua storia, tra ispirazioni improvvise, routine quotidiane e incontri che hanno segnato la cultura italiana. Roma lo ha visto protagonista assoluto sul piccolo schermo e, al tempo stesso, figura discreta tra le strade del centro storico. Dai luoghi più iconici a quelli più riservati, la città custodisce ancora oggi i ricordi più intimi di un gigante della televisione italiana. Scopriamoli insieme guardando il nostro nuovo video.

Photo Credits: Kikapress