A Roma scatta la rivoluzione digitale per i parcheggi sulle strisce blu: i nuovi parcometri hi-tech richiedono l’inserimento della targa del veicolo. Il ticket cartaceo diventa un ricordo, mentre i controlli degli ausiliari diventano smart.

Parcheggiare sulle strisce blu a Roma sta per cambiare volto. Per gli automobilisti della Capitale è tempo di dire addio al vecchio, classico “foglietto” di carta da esporre sul cruscotto e alle corse contro il tempo per tornare all’auto prima della scadenza. Roma Capitale dà il via a una vera e propria rivoluzione digitale per la sosta tariffata, introducendo una nuova generazione di parcometri intelligenti e iper-connessi.

La novità principale? Per pagare la sosta non basterà più inserire le monete o la carta di credito, ma sarà obbligatorio digitare la targa del proprio veicolo.

Come funzionano i nuovi parcometri intelligenti

Il funzionamento dei nuovi dispositivi hi-tech è pensato per dematerializzare il processo e renderlo più snello, legando il pagamento direttamente alla vettura e non più a un pezzo di carta volante.

Ecco i punti chiave del nuovo sistema:

Inserimento della targa: Prima di procedere al pagamento, lo schermo touch del parcometro chiederà di digitare la targa del veicolo.

Prima di procedere al pagamento, lo schermo touch del parcometro chiederà di digitare la targa del veicolo. Addio ticket sul cruscotto: Una volta completato l’acquisto, non sarà più necessario tornare di corsa alla macchina per posizionare la ricevuta sul parabrezza. Il sistema registra la targa direttamente nel database comunale.

Una volta completato l’acquisto, non sarà più necessario tornare di corsa alla macchina per posizionare la ricevuta sul parabrezza. Il sistema registra la targa direttamente nel database comunale. Opzioni di pagamento flessibili: Oltre alle tradizionali monete, i nuovi parcometri accettano diffusamente carte di credito, bancomat e pagamenti contactless (inclusi smartphone e smartwatch).

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Controlli smart e stop alle multe ingiuste

Questa transizione tecnologica non semplifica la vita solo a chi guida, ma trasforma radicalmente anche il lavoro degli ausiliari del traffico.

I controllori non dovranno più fare lo “slalom” tra le auto per sbirciare all’interno dei parabrezza. Saranno dotati di palmari di ultima generazione (e in prospettiva di sistemi di rilevazione automatica come i dispositivi Street Control sulle auto di servizio) capaci di scansionare la targa e verificare in tempo reale se la sosta è stata pagata tramite parcometro o tramite le classiche app di mobilità.

Questo sistema elimina alla radice anche il rischio di sanzioni ingiuste, dovute magari a un ticket scivolato sotto il sedile o posizionato al rovescio sul cruscotto.

Roma verso una mobilità sempre più “Paperless”

L’ammodernamento dei parcometri rientra nel più ampio piano di digitalizzazione dei servizi urbani di Roma, volto a ridurre lo spreco di carta e a monitorare in modo più efficiente i flussi di sosta della città.

Per i cittadini si tratta di fare l’abitudine a un piccolo gesto in più – ricordare a memoria la targa della propria auto – in cambio di una sosta decisamente più smart, veloce e a prova di stress.