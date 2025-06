Arnaldo Pomodoro è morto domenica 22 giugno, a Milano nella sua casa alla vigilia del compimento dei suoi 99 anni

Il 22 giugno 2025 è morto Arnaldo Pomodoro, artista di fama internazionale molto noto anche in Italia e a Roma per alcune opere simbolo della città eterna. Nato il 23 giugno 1926 a Morciano di Romagna, aveva intrapreso prima la scuola di geometra e successivamente aveva avuto esperienze come scenografo e orafo.

Il suo stile lo ha reso unico: sculture geometriche, soprattutto in bronzo, caratterizzate da superfici lisce e levigate che si aprono, scricchiolano e rivelano un nucleo interno, carico di tensione e dinamismo. Ricordiamo insieme le opere romane.

Arnaldo Pomodoro: le due grandi opere a Roma

Roma omaggia la grandiosità dell’artista Arnaldo Pomodoro attraverso due opere pubbliche di forte impatto simbolico e visivo.

“Novecento“, conosciuta anche come Obelisco Novecento, è una scultura monumentale in bronzo sita nelle vicinanze del Palazzo dello Sport all’EUR. E’ alta 21 metri ed ha una base larga 7, essa rappresenta una spirale ascendente ed evoca un’idea di progresso e trasformazione, temi centrali nella vita dell’artista.

Un’altra opera significativa è la Sfera in bronzo sita nel piazzale della Farnesina, sede del Ministero degli Affari Esteri. Da molti conosciuta come “la palla di Pomodoro”, essa mostra la tipica frattura della superficie sferica attraverso cui si notano ingranaggi interni e meccanismi nascosti. Un esempio perfetto tra armonia esterna e complessità interna, tipica della vita dello scultore.

Roma ha celebrato l’artista anche in passato con una mostra retrospettiva intitolata “Il Grande Teatro delle Civiltà”, ospitata dal 2021 all’interno del Palazzo della Civiltà Italiana, sede della maison Fendi. L’esposizione ha rappresentato un percorso di oltre settant’anni di carriera, dove il dialogo tra le sculture monumentali, i disegni, i progetti scenici e le opere più intime ha fatto da protagonista, dando, quindi, una visione completa dell’universo creativo dello scultore.

Roma, dunque, è un punto di riferimento utile a comprendere la maestosità e il talento di Pomodoro, la visione di un artista che è riuscito a fondere arte, architettura e pensiero della società contemporanea.

FOTO: SHUTTERSTOCK