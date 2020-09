La storica Pasticceria Cavalletti chiude i battenti: sui social sono tantissimi gli affezionati che chiedono il motivo di questa decisione...

La pasticceria Cavalletti in via Nemorense chiude davvero? Ad oggi la serranda dello storico negozio di dolci è abbassata e gli affezionati avventori fanno i conti con questa amara verità.

La leggenda narra che ogni anno la torta Millefoglie della pasticceria Cavalletti fosse recapitata direttamente a Buckingham Palace per volere della Regina, sin dal 1951. Oggi, invece, sono i romani a reclamare la torta a tre piani farcita di crema chantilly aromatizzata al marsala e a chiedere che la pasticceria in via Nemorense non chiuda i battenti.

Pasticceria Cavalletti, addio alla millefoglie: mistero attorno alla chiusura

La notizia della chiusura arriva attraverso l’agenzia Dire. Non è chiaro se il celebre negozio abbia sofferto il colpo inflitto dal recente lockdown o se semplicemente gli eredi abbiano deciso di fermare l’attività.

“Secondo i ben informati, gli eredi di Cavalletti hanno deciso di non continuare” riporta l’agenzia Dire.

Certo è che, dopo 30 anni, la pasticceria Cavalletti ha smesso di deliziare i palati degli abitanti del quartiere Trieste – e non solo.

Commenti sconsolatissimi sui social: fra chi si chiede come potrà festeggiare il proprio compleanno senza la mitica torta millefoglie di Cavalletti e chi supplica i proprietari di cambiare idea.

Ormai la decisione sembra definitiva: telefono staccato e sito web non raggiungibile. Così dai social network parte la petizione per scongiurare la chiusura.