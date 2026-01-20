Valentino Clemente Ludovico Garavani, il leggendario stilista italiano universalmente noto come Valentino, è morto il 19 gennaio 2026 all’età di 93 anni nella sua residenza di Roma sull’Appia Antica, circondato dall’affetto dei suoi cari.

Figura di riferimento dell’haute couture internazionale, Valentino ha segnato epoche con la sua eleganza senza tempo e il celebre Valentino Red, divenuto simbolo di raffinatezza nel guardaroba di dive, aristocratiche e first lady.

La sua casa: un rifugio di bellezza

La residenza romana di Valentino, situata nel cuore della storica zona dell’Appia Antica, rappresentava per lo stilista più di una semplice abitazione: un vero e proprio santuario del gusto e della cultura estetica.

Immersa in un ampio parco privato e protetta dalla tranquillità della campagna romana, la villa – nei pressi di via Appia Pignatelli, all’incrocio con via Erode Attico – offriva privacy totale pur restando a pochi minuti dal centro di Roma.

Nel giardino, curatissimo, si alternavano statue, fontane e alberi secolari, mentre gli interni erano un mix di classicismo e design moderno: grandi saloni luminosi, vetrate, arredi di pregio e una collezione privata di quadri, sculture e pezzi d’arte unici. L’abitazione ospitava spesso amici, collaboratori e figure di spicco della moda e dello spettacolo.

Secondo le ultime stime, oltre alla villa romana Valentino possedeva altre proprietà di pregio, tra cui un castello nei pressi di Parigi, uno chalet a Gstaad e una villa a Capri, testimonianza del suo stile di vita cosmopolita e raffinato.

L’Appia Antica: più di una strada, un luogo di prestigio

La Via Appia Antica, uno dei tratti più affascinanti della Regina Viarum (l’antica strada romana che collegava Roma al Sud Italia), è oggi un contesto unico dove storia, natura e residenze esclusive convivono.

Mentre molte delle proprietà lungo l’Appia Antica non sono ufficialmente legate a celebrità internazionali quanto piuttosto a figure dell’alta società italiana, la zona è da sempre ambita per la sua combinazione di privacy, verde e vicinanza alla città.

La casa di Valentino sull’Appia Antica non era solo un rifugio personale: era un manifesto del suo rapporto con la bellezza, l’arte e la città eterna. Il suo legame con Roma e lo stile raffinato della sua villa riflettevano esattamente ciò che il suo lavoro ha celebrato per decenni: l’eleganza sublime e senza tempo.

Con la sua scomparsa, la moda mondiale perde uno dei suoi giganti indiscussi, ma le mura della sua residenza romana – così come il patrimonio di opere e design lasciato al mondo – continueranno a raccontare la storia di un uomo che ha trasformato l’estetica in leggenda.